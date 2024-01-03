Мика Ньютон вернулась в Украину из США и попала под обстрелы

Певица Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон, которая уже много лет живет в США, впервые за долгое время приехала в Украину вместе со своим мужем, американцем Крисом Сааведрой. Как только супруги оказались в стране, начались массивные обстрелы.

Звезда отреагировала на то, что происходило, в своем Instagram.

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Мика Ньютон отреагировала на обстрелы

Мика Ньютон — украинская певица, которая уже много лет живет в Америке, где вышла замуж и строит карьеру. С начала полномасштабного вторжения девушка поддерживает Украину: она выступает во многих благотворительных мероприятиях в поддержку нашей страны и активно говорит о войне.

Недавно певица сообщила, что собирается приехать в Украину, где не была много лет, на праздники. С ней отправился и ее американский муж.

И хотя супруги приехали в Украину еще 28 декабря, Мика вышла на связь только недавно, ведь эти дни была в шоке от того, что происходит в Украине.

Скриншот со сторис instagram.com/mikanewton

"С Новым годом из Украины. Мы приехали сюда 28 декабря, а 29-го Украина уничтожила более 150 ракет... Это было самое большое нападение на Украину с начала войны. У меня нет слов, чтобы описать все это. Сирены, звуки взрывов… Сердце болит за всех украинцев сейчас. Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим ужасом. Украине нужна помощь, и как можно быстрее...", — рассказала Ньютон в сторис.

Супруги планировали посетить Львов и Киев, и, вероятно, эти дни они находятся именно в столице, ведь певица, похоже, находилась в городе во время мощнейших атак. После чего обратилась к иностранным друзьям.

Скриншот со сторис instagram.com/mikanewton

"Вы бы не захотели бы переживать то же… Поверьте мне. Мы должны объединиться и что-то с этим делать. Ваша страна может быть следующей", — предостерегла звезда.

Скриншот со сторис instagram.com/mikanewton

Она также опубликовала много контента по поводу последних обстрелов. Об их с мужем поездке и праздновании больше пока ничего не рассказала.

Напомним, Мика Ньютон возвращается в Украину вместе с мужем-американцем.

Также мы писали, что Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа.