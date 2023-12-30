Мика Ньютон возвращается в Украину вместе с мужем-американцем

Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Известная певица Мика Ньютон наконец-то приедет домой. Она вместе со своим мужем Крисом уже летит в самолете из США.

Звезда сообщила новость в instagram.

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Мика Ньютон летит в Украину

Известная певица Мика Ньютон на новогодние праздники приезжает в Украину. Она раньше рассказывала свои планы про эту поездку. Сегодня звезда выложила фото из аэропорта.

"В Украину. Я очень соскучилась по своему дому", — подписала фотографию певица.

В начале декабря певица поделилась с подписчиками, что едет на Родину. Компанию ей составил муж Крис Сааведра, это будет его первая поездка в Украину за 8 лет. Они планируют посетить Киев и Львов.

Мика Ньютон с мужем Крисом. Фото: instagram.com/mikanewton/

Ранее Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа.

Напомним, что Потап вернулся в Украину и показался с сыном.