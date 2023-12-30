Мика Ньютон возвращается в Украину вместе с мужем-американцем
Известная певица Мика Ньютон наконец-то приедет домой. Она вместе со своим мужем Крисом уже летит в самолете из США.
Звезда сообщила новость в instagram.
Мика Ньютон летит в Украину
Известная певица Мика Ньютон на новогодние праздники приезжает в Украину. Она раньше рассказывала свои планы про эту поездку. Сегодня звезда выложила фото из аэропорта.
"В Украину. Я очень соскучилась по своему дому", — подписала фотографию певица.
В начале декабря певица поделилась с подписчиками, что едет на Родину. Компанию ей составил муж Крис Сааведра, это будет его первая поездка в Украину за 8 лет. Они планируют посетить Киев и Львов.
Ранее Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа.
Напомним, что Потап вернулся в Украину и показался с сыном.
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