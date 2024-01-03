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Мікі Мауса перетворили на монстра в новій відеогрі

3 січня 2024 13:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Мікі Мауса перетворили на монстра в новій відеогрі
Мікі Маус. Фото: стоп-кадр тизеру відеогри "Infestation 88 "
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Ще вчора Мікі Маус був другом для дітей, проте настала нова епоха — монстра і страшка. Компанія Nightmare Forge Games створила відеогру після якої анімаційне мишеня більше не викликає милих почуттів.

Студія виклала тизер гри в YouTube.

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З 1 січня Disney втратив авторські на першу версію Мікі Мауса, яка з'явилась у німому мультфільмі 1928 року "Пароплавчик Віллі". Студія Nightmare Forge Games скористалась моментом і випустила тизер майбутньої відеогри, в якій Мікі став монстром.

У "Infestation 88" гравці спробують себе в ролі дизенсекторів, які боряться з спотвореними версіями класичних персонажів. Гра поділена на епізоди, за проходження яких геймери будуть отримувати досвід, скіли і інше. Автори сподіваються, що цей новий проєкт сподобається аудиторії.

Вихід самої гри планується цього року на платформі Steam.

Мікі Маус. Фото: стоп-кадр тизеру відеогри "Infestation 88 "
Мікі Маус. Фото: стоп-кадр тизеру відеогри "Infestation 88 "

Раніше ми писали, що Disney втратив права на Мікі Мауса.

Нагажаємо, що Мікі Маус стане національним надбанням США.

 

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