Мікі Мауса перетворили на монстра в новій відеогрі
Ще вчора Мікі Маус був другом для дітей, проте настала нова епоха — монстра і страшка. Компанія Nightmare Forge Games створила відеогру після якої анімаційне мишеня більше не викликає милих почуттів.
Студія виклала тизер гри в YouTube.
Мікі Маус почав вбивати людей у відеогрі
З 1 січня Disney втратив авторські на першу версію Мікі Мауса, яка з'явилась у німому мультфільмі 1928 року "Пароплавчик Віллі". Студія Nightmare Forge Games скористалась моментом і випустила тизер майбутньої відеогри, в якій Мікі став монстром.
У "Infestation 88" гравці спробують себе в ролі дизенсекторів, які боряться з спотвореними версіями класичних персонажів. Гра поділена на епізоди, за проходження яких геймери будуть отримувати досвід, скіли і інше. Автори сподіваються, що цей новий проєкт сподобається аудиторії.
Вихід самої гри планується цього року на платформі Steam.
Раніше ми писали, що Disney втратив права на Мікі Мауса.
Нагажаємо, що Мікі Маус стане національним надбанням США.
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