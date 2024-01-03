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Мики Мауса превратили в монстра в новой видеоигре

3 января 2024 13:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Мики Мауса превратили в монстра в новой видеоигре
Микки Маус. Фото: стоп-кадр тизера видеоигры "Infestation 88"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Еще вчера Мики Маус был другом для детей, однако наступила новая эпоха — монстра и страшка. Компания Nightmare Forge Games создала видеоигру после которой анимационный мышонок больше не вызывает милых чувств.

Студия выложила тизер игры в YouTube.

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С 1 января Disney потерял авторские на первую версию Мики Мауса, появившуюся в немом мультфильме 1928 года "Пароходчик Вилли".

Студия Nightmare Forge Games воспользовалась моментом и выпустила тизер предстоящей видеоигры, в которой Мики стал монстром.

В "Infestation 88" игроки попробуют себя в роли дизенсекторов, борющихся с обезображенными версиями классических персонажей. Игра разделена на эпизоды, при прохождении которых геймеры будут получать опыт, скилы и прочее. Авторы надеются, что этот новый проект понравится аудитории.

Выход самой игры планируется в 2024 году на платформе Steam.

Микки Маус. Фото: стоп-кадр тизера видеоигры "Infestation 88"
Микки Маус. Фото: стоп-кадр тизера видеоигры "Infestation 88"

Ранее мы писали, что Disney лишился права на Мики Мауса.

Напомним, что Мики Маус станет национальным достоянием США.

 

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