Мики Мауса превратили в монстра в новой видеоигре
Еще вчера Мики Маус был другом для детей, однако наступила новая эпоха — монстра и страшка. Компания Nightmare Forge Games создала видеоигру после которой анимационный мышонок больше не вызывает милых чувств.
Студия выложила тизер игры в YouTube.
Мики Маус начал убивать людей в видеоигре
С 1 января Disney потерял авторские на первую версию Мики Мауса, появившуюся в немом мультфильме 1928 года "Пароходчик Вилли".
Студия Nightmare Forge Games воспользовалась моментом и выпустила тизер предстоящей видеоигры, в которой Мики стал монстром.
В "Infestation 88" игроки попробуют себя в роли дизенсекторов, борющихся с обезображенными версиями классических персонажей. Игра разделена на эпизоды, при прохождении которых геймеры будут получать опыт, скилы и прочее. Авторы надеются, что этот новый проект понравится аудитории.
Выход самой игры планируется в 2024 году на платформе Steam.
Ранее мы писали, что Disney лишился права на Мики Мауса.
Напомним, что Мики Маус станет национальным достоянием США.
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