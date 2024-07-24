Які статки в принца Джорджа — деталі

Принц Джордж. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Принц Джордж має мільярдні статки, хоча йому лише 11 років. Він другий в черзі на престолі після свого батька принца Вільяма. Тому він успадкує ще більше коштів та земель.

Про це пише Mirror.

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Нині чистий капітал принца Джорджа — 2,9 млрд фунтів стерлінгів (3,6 млрд доларів США). У його статки входять успадковані 133 000 акрів землі, розташованих у 23 графствах Великої Британії. Їх оцінюють у приблизно 0,83 млрд фунтів стерлінгів, тобто 1 млрд доларів США.

Однак, це лише початок збагачення принца. Надалі успадкує герцогство Корнуолл від свого батька — величезний портфель земель і нерухомості вартістю понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Джордж матиме дохід 21 мільйон фунтів стерлінгів на рік. Нині доходи від цього герцогства йдуть на потреби принца Уельського. А саме для "підтримки себе, своїх дітей та їхніх сімей" і його "філантропічної діяльності".

Принц Джордж з батьком принцем Вільямом. Фото: Reuters

Також, коли принц Вільям стане королем Великої Британії, його старший син отримає ще кілька титулів — герцог Корнуолла, граф Честера, герцог Ротсейський, граф Карріка, барон Ренфрю, лорд островів, а також принц і великий стюард Шотландії.

Однак, це не до порівняння з днем, коли принц Джордж замінить свого батька на престолі. Тоді Джордж отримає доступ до всіх фінансових переваг титулу, включно з коштами герцогства Ланкастерського та урядовий суверенний грант.

Принц Джордж має мільярдні статки. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Нагадаємо, астролог пророкував, яким королем стане принц Джордж. Також ми розповідали, скільки коштує гардероб дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон.