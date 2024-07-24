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Мільярдні статки принца Джорджа — чим володіє майбутній король

24 липня 2024 08:40
Антоніна Завадська - Редактор
Які статки в принца Джорджа — деталі
Принц Джордж. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антоніна Завадська - Редактор

Принц Джордж має мільярдні статки, хоча йому лише 11 років. Він другий в черзі на престолі після свого батька принца Вільяма. Тому він успадкує ще більше коштів та земель.

Про це пише Mirror. 

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Нині чистий капітал принца Джорджа — 2,9 млрд фунтів стерлінгів (3,6 млрд доларів США). У його статки входять успадковані 133 000 акрів землі, розташованих у 23 графствах Великої Британії. Їх оцінюють у приблизно 0,83 млрд фунтів стерлінгів, тобто 1 млрд доларів США.

Однак, це лише початок збагачення принца. Надалі успадкує герцогство Корнуолл від свого батька — величезний портфель земель і нерухомості вартістю понад 1 мільярд фунтів стерлінгів. Джордж матиме дохід 21 мільйон фунтів стерлінгів на рік. Нині доходи від цього герцогства йдуть на потреби принца Уельського. А саме для "підтримки себе, своїх дітей та їхніх сімей" і його "філантропічної діяльності".

Принц Джордж з батьком принцем Вільямом. Фото: Reuters
Принц Джордж з батьком принцем Вільямом. Фото: Reuters

Також, коли принц Вільям стане королем Великої Британії, його старший син отримає ще кілька титулів — герцог Корнуолла, граф Честера, герцог Ротсейський, граф Карріка, барон Ренфрю, лорд островів, а також принц і великий стюард Шотландії.

Однак, це не до порівняння з днем, коли принц Джордж замінить свого батька на престолі. Тоді Джордж отримає доступ до всіх фінансових переваг титулу, включно з коштами герцогства Ланкастерського та урядовий суверенний грант.

Принц Джордж має мільярдні статки. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Принц Джордж має мільярдні статки. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Нагадаємо, астролог пророкував, яким королем стане принц Джордж. Також ми розповідали, скільки коштує гардероб дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон гроші принц Джордж принц Вільям королівська родина Велика Британія

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