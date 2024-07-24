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Миллиардное состояние принца Джорджа — чем владеет будущий король

24 июля 2024 08:40
Антонина Завадская - Редактор
Какое состояние у принца Джорджа.
Принц Джордж. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Антонина Завадская - Редактор

Принц Джордж имеет миллиардное состояние, хотя ему всего 11 лет. Он второй в очереди на троне после своего отца принца Уильяма. Поэтому он унаследует еще больше земель и денег.

Об этом пишет Mirror.

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Сейчас чистый капитал принца Джорджа — 2,9 млрд фунтов стерлингов (3,6 млрд долларов США). В его состояние входят унаследованные 133 000 акров земли, расположенных в 23 графствах Великобритании. Их оценивают примерно в 0,83 млрд фунтов стерлингов, то есть 1 млрд долларов США.

Однако это лишь начало обогащения принца. В дальнейшем унаследует герцогство Корнуолл от своего отца — огромный портфель земель и недвижимости стоимостью более 1 миллиарда фунтов стерлингов. У Джорджа будет доход 21 миллион фунтов стерлингов в год. В настоящее время доходы от этого герцогства идут на нужды принца Уэльского. А именно для "поддержки себя, своих детей и их семей" и его "филантропической деятельности".

Принц Джордж с отцом принцем Уильямом. Фото: Reuters
Принц Джордж с отцом принцем Уильямом. Фото: Reuters

Когда принц Уильям станет королем Великобритании, его старший сын получит еще несколько титулов — герцог Корнуолла, граф Честера, герцог Ротсейский, граф Каррика, барон Ренфрю, лорд островов, а также принц и великий стюард Шотландии.

Однако это не сравнимо с днем, когда принц Джордж заменит своего отца на престоле. Тогда Джордж получит доступ ко всем финансовым преимуществам титула, включая средства герцогства Ланкастерского и правительственный суверенный грант.

Принц Джордж имеет миллиардное состояние. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Принц Джордж имеет миллиардное состояние. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Напомним, астролог предсказывал, каким королем станет принц Джордж. Также мы рассказывали, сколько стоит гардероб детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон деньги принц Джордж принц Уильям королевская семья Великобритания

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