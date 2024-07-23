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Астролог принцеси Діани розповіла, яким королем буде принц Джордж

23 липня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Астролог принцеси Діани розповіла, яким королем буде принц Джордж
Принц Джордж з принцом Вільямом, принцем Луї, принцесою Шарлоттою та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Астролог принцеси Діани назвав принца Джорджа "чутливим" і "дуже відповідальним". Деббі Френк, яка консультувала свого часу покійну принцесу Уельську, проаналізувала гороскоп принца Джорджа, який відсвяткував свій 11-й день народження.

Про це пише Daily Mail.

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Експерт стверджує, що точний час народження принца Джорджа — 16:24 22 липня 2013 року в Лістерській лікарні в Лондоні — означає, що він "співчутливий і відданий". Астролог зазначив, що і принц Вільям, і принц Джордж за знаком задіаку Рак, як і принцеса Діана.

 

Принц Джордж з принцом Вільямом. Фото: Reuters
Принц Джордж з принцом Вільямом. Фото: Reuters

 

За словами Деббі, люди зі знаком Рак "захищають себе", і експерт зазначив, що Діана та Вільям були "сором’язливими в молодості", але потім "розквітли" у своїх публічних ролях. Деббі сказала, що громадськість може очікувати, що Джордж стане впевненішим у своїх публічних появах, коли наблизиться до підліткового віку.

Деббі також порівняла знак Джорджа зі знаком його матері та підкреслила, що майбутній король також бере приклад із принцеси Уельської. Деббі пояснила: "Його мати, принцеса Кейт, народилася під протилежним знаком Козерога, і що цікаво, у неї Місяць у Раку. Їхні діаграми перевернуті, оскільки Джордж — сонячний знак Рак із Місяцем у Козерозі, а Кейт — Сонце в Козерозі, це позитивний і магнетичний потік енергії між ними".

Окрім цього, Деббі також передбачила, яким він одного дня стане королем. За словами експерта, Джордж буде монархом із "серцем, яке бере гору над розумом".

Деббі стверджує, що старший син принца і принцеси Уельських прийматиме рішення "інстинктивно", оскільки у нього немає планет у повітряних знаках.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон засвітила унікальну прикрасу. А раніше ми писали, скільки коштує одяг дітей принца Вільяма.

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