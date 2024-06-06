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Зірку Netflix знайшли мертвим у тюремній камері

6 червня 2024 09:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Учасник скандального шоу від Netflix помер у в'язниці — деталі
Джон "Істсайд" Макаллістер. Фото: Netflix
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Учасник скандального документального серіалу Netflix "Вільні: тюремний експеримент" помер у в'язниці. Причина загибелі не встановлена. 

Про це пише Mail.Online.

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В'язень з серіалу Netflix помер у власному ліжку

Netflix відзняв документальний серіал "Вільні: тюремний експеримент" (Unlocked: A Jail Experiment). Одним з учасників був Джон "Істсайд" Макаллістер. Його знайшли мертвим у ліжку у виправному центрі Пуласкі в Арканзасі. Поки що причина смерті не встановлена.

Влада заявила, що Макалістера терміново доправили в регіональний медичний центр, де оголосили мертвим. Влада виключила вбивство і самогубство.

Макаллістер відбував термін за десятьма пунктами обвинувачення у скоєнні злочинів, пов'язаних із наркотиками, зломі з проникненням, крадіжці майна і зберіганні зброї. У 2023 році він визнав себе винним і був засуджений до трьох років позбавлення волі. Чоловік почав порушувати закон з 19 років. 

Макаллістер у серіалі "Вільні: тюремний експеримент"

Ідея проєкту полягала в тому, щоб надати ув'язненим певний ступінь незалежності та автономії у в'язниці. У серіалі Макаллістер керує тату-салоном всередині своєї тюремної камери. Дозволив знімання місцевий шериф. 

Джон "Істсайд" Макаллістер. Фото: Netflix
Джон "Істсайд" Макаллістер. Фото: Netflix

Сам проєкт зазнав критики, адже місцеві мешканці та чиновники дізнались про серіал незадовго до його прем'єри.

"Я вважаю, що те, що ви дозволили приїхати знімальній групі, — це експлуатація ваших ув'язнених", — сказав сенатор-республіканець Джонатан Дісманг.

Не знав про знімання та суддя округу Баррі Гайд. Він дізнався про нього з виходу трейлеру. Він заявив, що угода між шерифом і продюсерською компанією — незаконна, адже він нічого не підписував. Тому округ повернув чек на $60 тисяч від продюсерської компанії, яка знімала серіал.

Нагадаємо, померла легендарна акторка з кінопроєктів "Санта-Барбара" та "Коломбо". Також помер режисер відомого документального фільму про McDonald’s.

смерть
Netflix
в'язниця
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