Учасник скандального шоу від Netflix помер у в'язниці — деталі

Зірку Netflix знайшли мертвим у тюремній камері
Учасник скандального документального серіалу Netflix "Вільні: тюремний експеримент" помер у в'язниці. Причина загибелі не встановлена.
Про це пише Mail.Online.
В'язень з серіалу Netflix помер у власному ліжку
Netflix відзняв документальний серіал "Вільні: тюремний експеримент" (Unlocked: A Jail Experiment). Одним з учасників був Джон "Істсайд" Макаллістер. Його знайшли мертвим у ліжку у виправному центрі Пуласкі в Арканзасі. Поки що причина смерті не встановлена.
Влада заявила, що Макалістера терміново доправили в регіональний медичний центр, де оголосили мертвим. Влада виключила вбивство і самогубство.
Макаллістер відбував термін за десятьма пунктами обвинувачення у скоєнні злочинів, пов'язаних із наркотиками, зломі з проникненням, крадіжці майна і зберіганні зброї. У 2023 році він визнав себе винним і був засуджений до трьох років позбавлення волі. Чоловік почав порушувати закон з 19 років.
Макаллістер у серіалі "Вільні: тюремний експеримент"
Ідея проєкту полягала в тому, щоб надати ув'язненим певний ступінь незалежності та автономії у в'язниці. У серіалі Макаллістер керує тату-салоном всередині своєї тюремної камери. Дозволив знімання місцевий шериф.
Сам проєкт зазнав критики, адже місцеві мешканці та чиновники дізнались про серіал незадовго до його прем'єри.
"Я вважаю, що те, що ви дозволили приїхати знімальній групі, — це експлуатація ваших ув'язнених", — сказав сенатор-республіканець Джонатан Дісманг.
Не знав про знімання та суддя округу Баррі Гайд. Він дізнався про нього з виходу трейлеру. Він заявив, що угода між шерифом і продюсерською компанією — незаконна, адже він нічого не підписував. Тому округ повернув чек на $60 тисяч від продюсерської компанії, яка знімала серіал.
Нагадаємо, померла легендарна акторка з кінопроєктів "Санта-Барбара" та "Коломбо". Також помер режисер відомого документального фільму про McDonald’s.
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