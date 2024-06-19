Британский миллионер Дэвид Томас Блайт убил свою жену Викторию Веру.

Дэвид Томас Блайт и Виктория Вера Блайт. Фото: Blesk

Британский миллионер Дэвид Томас Блайт застрелил свою жену Викторию Веру из-за ревности. В момент трагедии в доме находились их дети. Муж после преступления убил и себя.

Об этом пишет издание Hürriyet.

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Британский миллионер Дэвид Томас Блайт убил свою жену

Британский миллионер Дэвид Томас Блайт поссорился со своей женой, чешской певицей и телезвездой Викторией Верой. Муж увидел в телефоне жены переписку с другими мужчинами. Во время ссоры застрелил женщину из пистолета. Через минуту совершил самоубийство.

Дэвид Томас Блайт и Виктория Вера Блайт. Фото: EXTRA

Трагедия произошла в Анкаре, Турция. В момент выстрелов в доме находились трое детей пары. Теперь их заберут родственники.

Историю подтвердила сестра Виктории. Она шокирована и требует времени на оплакивание родных.

"С глубокой грустью и болью я вынуждена сообщить, что моя прекрасная сестра оставила нас навсегда. Пожалуйста, я умоляю вас всех, дайте нам время ради детей. Недавно мы похоронили отца, а теперь сестру, и нам нужно время, чтобы прийти в себя", — написала сестра певицы.

Известно, что Виктория выпустила первый дебютный альбом Killing Me Softly в 2014 году. Певица работала на телевидении, впрочем, вышла замуж за Блайта и переехала с ним в Турцию.

Виктория Вера Блайт. Фото: instagram.com/viciblyth

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