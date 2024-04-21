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Милиці не перешкода — Вікторія Бекхем гучно відсвяткувала ювілей та возз'єдналася із Spice Girls

21 квітня 2024 11:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вікторія Бекхем заспівала із Spice Girls—відео
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишні учасниці Spice Girls возз'єдналися на вечірці з нагоди 50-річчя дизайнерки Вікторії Бекхем у Лондоні. На подію завітало багато знаменитих голлівудських зірок.

Про це пише TMZ.

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Зірка організувала на свій день народження елегантну вечірку в приватному лондонському клубі Oswald's у п'ятницю, 19 квітня.

Іменинниця вдягла вишукану сукню м'ятно-зеленого кольору з тонкими рюшами та квітковими елементами.

Її 12-річна донька Харпер виглядала зовсім дорослою у шикарній шовковій сукні молочного кольору. Чоловік дизайнерки Девід Бекхем і троє її синів — 25-річний Бруклін, 21-річний Ромео і 19-річний Круз, вдягнули на вечірку стильні смокінги чорного кольору.

Бекхем прийшли привітати багато знаменитостей, зокрема, відомий голлівудський актор Том Круз, відомий шеф-кухар Гордон Рамзі, Гай Річі, Джейсон Стетхем, ангел Victoria's Secret Розі Хантінгтон-Уайтлі, Єва Лонгорія та багато інших.

На вечірку до Бекхемів також завітали колишні учасниці Spice Girls, у якому раніше співала відома дизайнерка. 

Разом зірки заспівали пісню Stop. Девіду  Бекхему вдалося зафільмувати легендарне возз'єднання гурту.

Spice Girls це британський поп-гурт, який був дуже популярним у другій половині 1990-х рр. У ньому співали Мелані Браун, Джері Галлівелл, Емма Бантон, Мелані Чисголм та Вікторія Бекхем. Гурт неофіційно розпався у 2001 році.

Нагадаємо, раніше зірка зізналася, на чому тримається її тривалий шлюб. А Вікторія Бекхем показала спортивне тренування після травми.

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