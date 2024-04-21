Виктория Бекхэм спела из Spice Girls-видео

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Бывшие участницы Spice Girls воссоединились на вечеринке по случаю 50-летия дизайнера Виктории Бекхэм в Лондоне. Событие посетило много знаменитых голливудских звезд.

Об этом пишет TMZ .

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Звезда организовала на свой день рождения элегантную вечеринку в частном лондонском клубе Oswald's в пятницу, 19 апреля.

Именинница надела изысканное платье мятно-зеленого цвета с тонкими рюшами и цветочными элементами.

Ее 12-летняя дочь Харпер выглядела совсем взрослой в шикарном шелковом платье молочного цвета. Муж дизайнера Дэвид Бекхэм и трое ее сыновей — 25-летний Бруклин, 21-летний Ромео и 19-летний Круз, надели на вечеринку стильные смокинги черного цвета.

Бекхэм пришли поздравить многие знаменитости, в частности, известный голливудский актер Том Круз, известный шеф-повар Гордон Рамзи, Гай Ричи, Джейсон Стэтхэм, ангел Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли, Ева Лонгория и многие другие.

Вечеринку Бекхэмов также посетили бывшие участницы Spice Girls, в котором ранее пела известная дизайнер.

Вместе звезды спели песню Stop. Дэвиду Бекхэму удалось запечатлеть легендарное воссоединение группы.

Spice Girls это британская поп-группа, которая была очень популярной во второй половине 1990-х гг. В ней пели Мелани Браун, Джерри Галливелл, Эмма Бантон, Мелани Чисголм и Виктория Бекхэм. Группа неофициально распалась в 2001 году.

Напомним, ранее звезда призналась, на чем держится ее брак. А Виктория Бекхэм показала спортивную тренировку после травмы.