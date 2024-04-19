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Вікторія Бекхем зізналася, на чому тримається її тривалий шлюб

19 квітня 2024 20:59
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Вікторія Бекхем розповіла про секрет тривалого шлюбу — подробиці
Дизайнерка Вікторія Бекхем з чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дизайнерка та колишня учасниця музичного гурту Spice girls Вікторія Бекхем розповіла, що тримає їх подружнє життя. Зірка зізналася, що будувати довірливі та щасливі стосунки їй допомагає почуття гумору.

Про це пише Daily Mail.

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Дизайнерка одягу та колишня співачка вже більше 25 років одружена з 48-річним колишнім знаменитим футболістом Девідом Бекхемом. Зірка вирішила знову привідкрити завісу над їх особистим життям після того, як вийшла документальна стрічка "BECKHAM" на Netflix.

Вона розповіла про те, що її коханий є для неї натхненням, а основа яка тримає їх шлюб — щирий сміх та час, який вони проводять разом. 

"Мій чоловік — мій натхненник. Чи схожі ми на пару з документального фільму Netflix? Так. Ми любимо розважатися, спілкуватися, танцювати, випивати. І сміятися одне з одного. Це те, що потрібно для щастя. Я дуже вірю в сміх, сім'ю і дружбу. Я розумію, що ми стали взірцем. Людям подобається бачити стосунки, які тривають довгий час", — поділилась Бекхем.

Шоу "BECKHAM"

У жовтні минулого року вийшов документальний серіал від Netflix про одного з найвідоміших футболістів усіх часів Девіда Бекхема. Він складається із чотирьох серій та розповідає про капітана збірної Англії "Манчестер Юнайтед". Його дружина Вікторія Бекхем підтримувала його ще з тих часів, коли його ім'я не було нікому відоме.

Епізоди документальної стрічки показують інтерв'ю з його дружньою родиною, друзями, товаришами по команді та навіть деякими папараці, які побудували кар'єру на переслідуванні кожного кроку Бекхемів.

Нагадаємо, Девід Бекхем потішив дружину оригінальним сюрпризом. А Вікторія Бекхем показала спортивне тренування після травми.

шлюб
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Вікторія Бекхем
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закордонні зірки
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кохання

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