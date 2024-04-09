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Вікторія Бекхем показала інтенсивне тренування зі зламаною ногою у спортзалі

9 квітня 2024 11:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вікторія Бекхем показала інтенсивне тренування зі зламаною ногою у спортзалі
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнерка Вікторія Бекхем зламала ногу у лютому. Але зірка не залишає тренувань і показала фото, коли займалася в тренажерному залі під час напруженого тренування зі своїм чоловіком Девідом.

Відповіний допис зявився у Instagram Вікторії.

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49-річний дизайнерка одягу поділилася фотографією, на якій зображена, коли тренує руки. Вона була одягнена в чорний укорочений топ і легінси, а на її нозі був чорний медичний черевик.

 

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

 

Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вона підписала свій допис: "Сьогодні було важко, але мені потрібно попрацювати над доглядом за обличчям!!!".

Вікторія також поділилася знімком Девіда без сорочки під час тренування.

Нещодавно Вікторія прокоментувала возз’єднання Spice Girls, сказавши, що всі п’ять учасниць не збираються знову разом для туру, щоб відсвяткувати їхню 30-ту річницю — просто планують вечерю.

"У нас є груповий чат, я розмовляю з усіма дівчатами. Було б чудово, щоб ми відсвяткували — повечеряли і згадали", — сказала вона в інтерв'ю Radio France.

Вікторія наполягала на тому, що тепер вона зосереджена виключно на своїй імперії моди та краси.

"Я так пишаюся тим, чого я досягла зі Spice Girls, що тепер для мене це розширення можливостей у моді та красі. Було багато чуток про гастролі та виступи, але цього не станеться. Але я б хотіла відсвяткувати з дівчатами інакше, тільки я і вони", — сказала вона.

Її колишня колега по групі 48-річна Мелані Браун минулого місяця під час інтерв’ю на шоу Джонатана Росса сказала, що не виключає возз'єднання.

"Ми хочемо щось зробити, але я не можу вам розповісти, тому що мене знову виключать із групи WhatsApp", — сказала вона.

Нагадаємо, Девід Бекхем поділився, чому обрав Вікторію Бекхем. А Вікторія Бекхем прийшла на модний показ на милицях.

Вікторія Бекхем
закордонні зірки
зірки
зіркова пара

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