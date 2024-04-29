"Міс Україна Всесвіт 2023" виграла найвідоміший конкурс краси на Близькому Сході

Модель та переможниця "Miss Eco International 2024" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/missecointernational/

"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова виграла конкурс краси "Miss Eco International 2024" у Єгипті. Модель стане новим послом доброї волі ООН з екології та довкілля та отримає можливість брати участь у проєктах, які спрямовані на збереження нашої планети.

Про це стало відомо з Instagram заходу.

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Восени минулого року модель Ангеліна Усанова представляла Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт — 2023" у Сальвадорі, де отримала нагороду за найкращий національний костюм та відзнаку "Голос змін".

Ангеліна — співачка, авторка пісень та музикант. Пише та виконує пісні на теми миру, екології та любові. Після закінчення навчання в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги. З початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, допомагала знаходити житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для купівлі машин на фронт.

"Miss Eco International" — відомий конкурс краси зі штаб-квартирою в Єгипті. Він є найбільшим конкурсом на Близькому Сході та займає 7-е місце в світі. Основна мета цього конкурсу — вибрати найгарнішу жінку, яка виступатиме за екотуризм і сталий розвиток у всьому світі відповідно до Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року.

Конкурс заснований у 2015 році в рамках організації "Бережімо планету ООН", відстоює різні гуманітарні проблеми за допомогою ЗМІ. Наразі конкурс охоплює 85 країн світу під гаслом "Краса заради мети: довкілля".

Нагадаємо, Ангеліна Усанова знялась для модного глянцю. А раніше Ангеліна Усанова вперше показала дитячі фото.