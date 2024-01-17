"Міс Всесвіт Україна" вперше показала свої дитячі фото

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

Модель та "Міс Всесвіт Україна-2023" Ангеліна Усанова зробила фоловерам незвичний сюрприз. Зірка поділилася особистими фото з домашнього альбому.

Знімки Усанова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі.

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За словами королеви краси, вона вперше ділиться такими фото. Усанова розповіла про яскраві дитячі спогади та своїх батьків.

Ангеліна Усанова у дитинстві. Фото: instagram.com/usanova.life/

Ангеліна Усанова з батьками. Фото: instagram.com/usanova.life/

Ангеліна Усанова з батьками. Фото: instagram.com/usanova.life/

Ангеліна Усанова з батьками. Фото: instagram.com/usanova.life/

Ангеліна Усанова з батьками. Фото: instagram.com/usanova.life/

Ангеліна Усанова у дитинстві. Фото: instagram.com/usanova.life/

Ангеліна Усанова у дитинстві. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Ніколи не ділилася с вами своїми дитячими фотографіями. Тому ось для вас маленька підбірка. А які у вас найтепліші спогади про дитинство та батьків? У мене, наприклад, як батьки співали колискові під гітару а також читали книжки з нашої великої домашньої бібліотеки. А ще цікавий факт про мене: до 1 року в мене були сині очі, а потім вони змінили колір на зелений", — коментує фото модель.

Прихильники засипали Ангеліну компліментами і відзначили модельну зовнішність її батька.

"Татко грає на гітарі, цінує красу у всьому, а також займався східними єдиноборствами і колись хотів стати ченцем у Києво-Печерській лаврі", — говорить Усанова.

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