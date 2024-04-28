Ангеліна Усанова підкорила серця журі на конкурсі краси — фото та відео

"Міс Україна Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Міс Всесвіт Україна 2023" Ангеліна Усанова представила Україну на конкурсі краси "Miss Eco International 2024" у Єгипті. Символічне та яскраве вбрання моделі вразило членів журі.

Відповідні світлини українка опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Розкішна сукня українки отримала назву "Лісові пожежі". Вбрання було виготовлене з перероблених пляшок та пластику і розкриває одну зі глобальних проблем.

Корсет сукні прикрашений червоними та чорними пластиковими пляшками та частинками звичайних будівельних труб. Кожна деталь окремо оброблена вогнем, щоб надати форму та вигляд полум'я. Спідницю сукні створили зі штор.

Головний убір був створений із переробленого пластику і нагадує полум'я, що розгорається.

Образ Ангеліни Усанової привертає увагу до проблеми лісових пожеж у всьому світі.

"У 2023 році горіли ліси в США, Греції та Канаді, кількість земель, що постраждали від лісових пожеж, досягла найвищого рівня в історії країни. Збільшення кількості лісових пожеж є наслідком зміни клімату", — йдеться у повідомленні.

Вбрання моделі також символізує знищені окупантами українські території. Через російські злочини значна частина унікальної екосистеми знищена і деякі рідкісні популяції рослин і тварин більше ніколи не відродяться.

Шедевр українських дизайнерів підкорив серця членів журі та глядачів конкурсу.

"Схід України постійно переживає пожежі внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів, атак безпілотників з боку країни-агресора. Сумна статистика стверджує, що 2,4 мільйона гектарів пошкоджено вогнем, який знищує ліси, ґрунти та національні парки. Це приблизно 75% площі Бельгії", — повідомила модель.

Конкурс краси "Miss Eco International 2024" був створений заради того, щоб привернути увагу суспільства до гострих екологічних проблем і закликати людей дбайливіше ставитися до природи.

Переможниця конкурсу стане новим послом доброї волі ООН з екології та довкілля та отримає можливість брати участь у проєктах, які спрямовані на збереження нашої планети.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що організатори "Міс Всесвіт Україна" назвали головні помилки при заповненні анкети на кастинг. Також ми розповідали, що штучний інтелект оголосив перший у світі конкурс краси.