"Мисс Украина Вселенная 2023" выиграла самый известный конкурс красоты на Ближнем Востоке
"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты "Miss Eco International 2024" в Египте. Модель станет новым послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде, получит возможность участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты.
Об этом стало известно из Instagram мероприятия.
Украинка стала самой красивой на Ближнем Востоке
Осенью прошлого года модель Ангелина Усанова представляла Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре, где получила награду за лучший национальный костюм и отличие "Голос перемен".
Ангелина — певица, автор песен и музыкант. Пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. После окончания учебы в Австрии и Индии получила титул мастера йоги. С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, помогала находить жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт.
"Miss Eco International" — известный конкурс красоты со штаб-квартирой в Египте. Он является самым большим конкурсом на Ближнем Востоке и занимает 7-е место в мире. Основная цель этого конкурса — выбрать самую красивую женщину, которая будет выступать за экотуризм и устойчивое развитие во всем мире в соответствии с целями устойчивого развития ООН до 2030 года.
Конкурс основан в 2015 году в рамках организации "Бережем планету ООН", отстаивает разные гуманитарные проблемы с помощью СМИ. В настоящее время конкурс охватывает 85 стран мира под лозунгом "Красота ради цели: окружающая среда".
Напомним, Ангелина Усанова снялась для модного глянца. А раньше Ангелина Усанова в первый раз показала детские фото.
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