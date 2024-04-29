"Мисс Украина Вселенная 2023" выиграла самый известный конкурс красоты на Ближнем Востоке

Модель и победительница "Miss Eco International 2024" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/missecointernational/

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова выиграла конкурс красоты "Miss Eco International 2024" в Египте. Модель станет новым послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде, получит возможность участвовать в проектах, направленных на сохранение нашей планеты.

Об этом стало известно из Instagram мероприятия.

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Осенью прошлого года модель Ангелина Усанова представляла Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре, где получила награду за лучший национальный костюм и отличие "Голос перемен".

Ангелина — певица, автор песен и музыкант. Пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. После окончания учебы в Австрии и Индии получила титул мастера йоги. С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, помогала находить жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт.

"Miss Eco International" — известный конкурс красоты со штаб-квартирой в Египте. Он является самым большим конкурсом на Ближнем Востоке и занимает 7-е место в мире. Основная цель этого конкурса — выбрать самую красивую женщину, которая будет выступать за экотуризм и устойчивое развитие во всем мире в соответствии с целями устойчивого развития ООН до 2030 года.

Конкурс основан в 2015 году в рамках организации "Бережем планету ООН", отстаивает разные гуманитарные проблемы с помощью СМИ. В настоящее время конкурс охватывает 85 стран мира под лозунгом "Красота ради цели: окружающая среда".

Напомним, Ангелина Усанова снялась для модного глянца. А раньше Ангелина Усанова в первый раз показала детские фото.