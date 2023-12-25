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"Мисс Украина Вселенная" шокировала подписчиков своей прической-елкой

25 декабря 2023 13:57
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
"Мисс Украина Вселенная" шокировала подписчиков своей прической-елкой
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях. Фото: .instagram.com/neplyah/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Анна Неплях, в свое время выигравшая "Мисс Украина Вселенная", поделилась необычной фотосессией. Она вместе со своей подругой Кирой Ереминой создали прически, напоминающие елки.

Девушка выложила фотосессию в instagram.

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Анна Неплях вместе с подругой вдохновлялись фотосессиями зарубежных звезд, которые также превращали свои головы в новогодние деревья. Такими образами они хотели удивить и поднять настроение украинцам.

Девушки также выбрали платья в традиционных новогодних цветах — красном и зеленом.

"Женская дружба — такая интересная штука", — подписали фото девушки.

Анна Неплях
Анна Неплях с подругой. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях
Анна Неплях с подругой. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях
Анна Неплях с подругой. Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях
Анна Неплях с подругой. Фото: instagram.com/neplyah/

Подписчики шокированы прически девушек

Поклонники выразили свое восхищение от красоты девушек и креативной задумки фотосессии. Однако прозвучала и мысль о распространении "советских нарративов" такими снимками.

  • Девушеки, вы очень хороши, но меня одну рубило, что фотосессия похожа на "я скучаю по срср 2.0"? Все кацапские блогеры разгоняют именно этот нарратив. И елка в "дождике", ну прям, как в их модных нарративах 2024 года? Ань, почему именно такая фотосессия?
  • Олицетворение года Дракона.
  • Какой у тебя роскошный рост!
  • Какое днище, это просто жлобство и безвкусица. Если бы вас разбомбили русские, никто бы не расстроился.
  • Девушки, это кайф!

Ранее мы писали, что Тоня Матвиенко прокомментировала присутствие одиозных "Кроликов" на похоронах ее матери.

Напомним, что Кортни Кардашьян показала своего новорожденного сына.

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