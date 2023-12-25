"Мисс Украина Вселенная" шокировала подписчиков своей прической-елкой
Анна Неплях, в свое время выигравшая "Мисс Украина Вселенная", поделилась необычной фотосессией. Она вместе со своей подругой Кирой Ереминой создали прически, напоминающие елки.
Девушка выложила фотосессию в instagram.
"Мисс Украина Вселенная" превратилась в елку
Анна Неплях вместе с подругой вдохновлялись фотосессиями зарубежных звезд, которые также превращали свои головы в новогодние деревья. Такими образами они хотели удивить и поднять настроение украинцам.
Девушки также выбрали платья в традиционных новогодних цветах — красном и зеленом.
"Женская дружба — такая интересная штука", — подписали фото девушки.
Подписчики шокированы прически девушек
Поклонники выразили свое восхищение от красоты девушек и креативной задумки фотосессии. Однако прозвучала и мысль о распространении "советских нарративов" такими снимками.
- Девушеки, вы очень хороши, но меня одну рубило, что фотосессия похожа на "я скучаю по срср 2.0"? Все кацапские блогеры разгоняют именно этот нарратив. И елка в "дождике", ну прям, как в их модных нарративах 2024 года? Ань, почему именно такая фотосессия?
- Олицетворение года Дракона.
- Какой у тебя роскошный рост!
- Какое днище, это просто жлобство и безвкусица. Если бы вас разбомбили русские, никто бы не расстроился.
- Девушки, это кайф!
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