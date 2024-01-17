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Періс Гілтон кумедними світлинами привітала сина з днем народження

17 січня 2024 07:42
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Періс Гілтон кумедними світлинами привітала сина з днем народження
Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Періс Гілтон опублікувала серію нових фотографій із сином Феніксом на честь його першого дня народження. Син Періс та її чоловіка Картера Реума народився рік тому — за допомогою сурогатної матері. Пізніше Періс розповідала, що до такого способу стати матір'ю вона вдалася через проблеми зі здоров'ям, насамперед ментальні.

Світлини зірка запостила в своєму Instagram.

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Діджейка та світська левиця зізналася у теплих почуттях хлопчику. Також Періс показала рідкісні фото з домашнього архіву.

 

Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
Син Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/

 

Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/
Діджейка Періс Гілтон з сином. Фото: instagram.com/parishilton/

"Рік тому в наше життя увійшов цей маленький прекрасний ангел, принісши так багато любові і щастя. Мій скарб, для мене ти значиш більше, ніж мрія, яка стала дійсністю. Ти зробив моє життя повноцінним. Щодня з тобою — це безцінний дар, і я нескінченно вдячна за те, що я твоя мама. Сьогодні ти святкуєш перший зі своїх багатьох днів народження, малюк Пі. На тебе чекає життя, повне сміху, любові та дивовижних пригод з нашою милою компанією", — підписала Періс фотографії із сином.

У мережі періодично обговорюють, що 42-річна Періс не стала сама виношувати дитину, бо не хотіла псувати фігуру. Пізніше критикували і батьківські методи Періс, яка зізнавалася, що довго не вміла міняти підгузки синові і взагалі не хотіла цьому вчитися. Хейтери обговорювали також зовнішність і малюка, на їхню думку, непропорційно велику голову для немовляти. Критика зайшла настільки далеко, що Періс довелося публічно коментувати стан здоров'я сина.

У листопаді 2023 року Періс та Картер знову стали батьками завдяки сурогатній матері — у них народилася дочка Лондон.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала епічні селфі з Брітні Спірс.

Раніше Андре Тан розповів подробиці візиту Періс Гілтон до Києва.

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