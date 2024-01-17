"Мисс Вселенная Украина" впервые показала свои детские фото
Модель и "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова преподнесла фоловерам необычный сюрприз. Звезда поделилась личными фото из домашнего альбома.
Снимки Усанова опубликовала на своей странице в социальной сети.
"Мисс Вселенная Украина" показала своих родителей
По словам королевы красоты, она впервые делится такими фотографиями. Усанова рассказала о ярких детских воспоминаниях и своих родителях.
"Никогда не делилась с вами своими детскими фотографиями. Поэтому вот для вас маленькая подборка. А какие у вас самые теплые воспоминания о детстве и родителях? У меня, например, как родители пели колыбельные под гитару, а также читали книги из нашей большой домашней библиотеки. А еще интересный факт обо мне: до 1 года у меня были синие глаза, а потом они сменили цвет на зеленый", — комментирует фото модель.
Поклонники засыпали Ангелину комплиментами и отметили модельную внешность ее отца.
"Папа играет на гитаре, ценит красоту во всем, а также занимался восточными единоборствами и когда-то хотел стать монахом в Киево-Печерской лавре", — говорит Усанова.
Напомним, Пэрис Хилтон забавными фотографиями поздравила сына с днем рождения.
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