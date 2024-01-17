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"Мисс Вселенная Украина" впервые показала свои детские фото

17 января 2024 10:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
"Мисс Вселенная Украина" впервые показала свои детские фото
"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель и "Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова преподнесла фоловерам необычный сюрприз. Звезда поделилась личными фото из домашнего альбома.

Снимки Усанова опубликовала на своей странице в социальной сети.

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По словам королевы красоты, она впервые делится такими фотографиями. Усанова рассказала о ярких детских воспоминаниях и своих родителях.

 

Ангелина Усанова в детстве. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова в детстве. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова с родителями. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

Ангелина Усанова в детстве. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова в детстве. Фото: instagram.com/usanova.life/

 

Ангелина Усанова в детстве. Фото: instagram.com/usanova.life/
Ангелина Усанова в детстве. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Никогда не делилась с вами своими детскими фотографиями. Поэтому вот для вас маленькая подборка. А какие у вас самые теплые воспоминания о детстве и родителях? У меня, например, как родители пели колыбельные под гитару, а также читали книги из нашей большой домашней библиотеки. А еще интересный факт обо мне: до 1 года у меня были синие глаза, а потом они сменили цвет на зеленый", — комментирует фото модель.

Поклонники засыпали Ангелину комплиментами и отметили модельную внешность ее отца.

"Папа играет на гитаре, ценит красоту во всем, а также занимался восточными единоборствами и когда-то хотел стать монахом в Киево-Печерской лавре", — говорит Усанова.

Напомним, Пэрис Хилтон забавными фотографиями поздравила сына с днем рождения.

Ранее Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны.

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