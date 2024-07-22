Міша Крупін став на захист України — деталі

Український співак Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Відомий український співак та колишній фронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін став на захист України. Нині артист проходить ВЛК та додаткові обстеження.

Про це пише РБК-Україна.

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Минулого тижня Крупін в соцмережі X лаконічно повідомив шанувальникам про те, що він вирішив стати добровольцем. Артист додав, що зараз "в процесі" мобілізації.

Директор артиста Юлія Віктор офіційно підтвердила цю інформацію. Представник артиста пояснила, що наразі Крупін проходить ВЛК.

"Наразі вже чотири дні як Міша пішов добровольцем. Сьогодні в нього було ВЛК, призначили додаткове обстеження", — зазначила вона.

Сам артист також вийшов на зв'язок та повідомив шанувальникам про те, що військово-лікарська комісія призначила йому додаткові обстеження. Він пообіцяв тримати свою аудиторію в курсі подій.

Співак Міша Крупін вступив до лав ЗСУ. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Артист довгий час працював у Росії, однак після початку повномасштабного вторгнення РФ засудив криваву політику Кремля та з перших днів війни допомагає нашим захисникам.

Нагадаємо, артист здивував ліричним дуетом зі співачкою KOLA. А також співак поділився погрозами від кадирівців.