Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Співачка KOLA та Міша Крупін здивували ліричним дуетом arrow

Співачка KOLA та Міша Крупін здивували ліричним дуетом

11 червня 2024 15:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Міша Крупін та співачка KOLA презентували пісню "Тюльпани" — відео
Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Ексучасник гурту "Корупція" Міша Крупін та співачка KOLA заспівали разом про глибокі почуття та складнощі у стосунках. Зірки презентували ліричну композицію "Тюльпани".

Кліп було опубліковано на YouTube.

Читайте також:

Неочікуваний дует KOLA та Міши Крупіна

 

В основу сюжету пісні "Тюльпани" була покладена історія про пару, яка пережила скандал. Музиканти показали, як важливо у стосунках пам'ятати все хороше та не дати зруйнувати любов емоціям та конфліктам.

"Ця пісня розповідає про те, як любов може поєднувати людей, незважаючи на всі труднощі та конфлікти. Як важливо пам’ятати хороші моменти у стосунках і вміти вчасно розібратися у ситуації для збереження найголовнішого справжнього кохання. Я дуже задоволена результатом нашої роботи з Мішею і щиро сподіваюся, що слухачі відчують той настрій і ті емоції, що ми заклали у пісню", — прокоментувала прем’єру KOLA.

Співачка KOLA та Міша Крупін здивували ліричним дуетом - фото 1
Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube
Співачка KOLA та Міша Крупін здивували ліричним дуетом - фото 2
Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube
Співачка KOLA та Міша Крупін здивували ліричним дуетом - фото 3
Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube

Стиль пісні близький KOLA, а ось для Міши Крупіна це новий досвід. Артист припинив співпрацю із лейблом PAPA MUSIC і зараз відкритий до співпраці.

Записати композицію йому запропонувала KOLA, і музикант одразу погодився.

"Коли KOLA запропонувала заспівати разом "Тюльпани", я не сумнівався жодної хвилини. Ми дуже різні виконавці, і мені здалося, що для цієї пісні це найкраще рішення. Вона ж якраз про конфлікт і про пошуки спільної мови, якоїсь точки зіткнення. На цьому контрасті ми і зіграли. Впевнений, багато кому це відгукнеться", — зазначає Крупін.

Нагадаємо, співачка Джамала із округлим животиком презентувала пісню "Люблю". А також співачка SWOIIA презентувала кліп на пісню "Пташка". На його кадрах з'явився військовий Олександр Міхов — протезований офіцер спецназу.

емоції
українські зірки
Міша Крупін
KOLA
кліп
кохання
відносини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор