Міша Крупін та співачка KOLA презентували пісню "Тюльпани" — відео

Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube

Ексучасник гурту "Корупція" Міша Крупін та співачка KOLA заспівали разом про глибокі почуття та складнощі у стосунках. Зірки презентували ліричну композицію "Тюльпани".

Кліп було опубліковано на YouTube.

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В основу сюжету пісні "Тюльпани" була покладена історія про пару, яка пережила скандал. Музиканти показали, як важливо у стосунках пам'ятати все хороше та не дати зруйнувати любов емоціям та конфліктам.

"Ця пісня розповідає про те, як любов може поєднувати людей, незважаючи на всі труднощі та конфлікти. Як важливо пам’ятати хороші моменти у стосунках і вміти вчасно розібратися у ситуації для збереження найголовнішого — справжнього кохання. Я дуже задоволена результатом нашої роботи з Мішею і щиро сподіваюся, що слухачі відчують той настрій і ті емоції, що ми заклали у пісню", — прокоментувала прем’єру KOLA.

Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube

Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube

Кадр з кліпу "Тюльпани". Фото: скриншот YouTube

Стиль пісні близький KOLA, а ось для Міши Крупіна це новий досвід. Артист припинив співпрацю із лейблом PAPA MUSIC і зараз відкритий до співпраці.

Записати композицію йому запропонувала KOLA, і музикант одразу погодився.

"Коли KOLA запропонувала заспівати разом "Тюльпани", я не сумнівався жодної хвилини. Ми дуже різні виконавці, і мені здалося, що для цієї пісні це найкраще рішення. Вона ж якраз про конфлікт і про пошуки спільної мови, якоїсь точки зіткнення. На цьому контрасті ми і зіграли. Впевнений, багато кому це відгукнеться", — зазначає Крупін.

Нагадаємо, співачка Джамала із округлим животиком презентувала пісню "Люблю". А також співачка SWOIIA презентувала кліп на пісню "Пташка". На його кадрах з'явився військовий Олександр Міхов — протезований офіцер спецназу.