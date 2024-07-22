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Миша Крупин присоединился к рядам ВСУ

22 июля 2024 20:18
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Миша Крупин встал на защиту Украины.
Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram.com/mishakrupin1/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец и бывший фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин встал на защиту Украины. В настоящее время артист проходит ВВК и дополнительные обследования.

Об этом пишет РБК-Украина.

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На прошлой неделе Крупин в соцсети X лаконично сообщил поклонникам о том, что он решил стать добровольцем. Артист добавил, что сейчас "в процессе" мобилизации.

Директор артиста Юлия Виктор официально подтвердила эту информацию. Представитель артиста объяснила, что сейчас Крупин проходит ВВК.

"На данный момент уже четыре дня как Миша пошел добровольцем. Сегодня у него было ВВК, назначили дополнительное обследование", — отметила она.

Сам артист также вышел на связь и сообщил поклонникам о том, что военно-врачебная комиссия назначила ему дополнительные обследования. Он обещал держать свою аудиторию в курсе событий.

Миша Крупин стал добровольцем
Певец Миша Крупин вступил в ряды ВСУ. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Артист долгое время работал в России, однако после начала полномасштабного вторжения РФ осудил кровавую политику Кремля и с первых дней войны помогает нашим защитникам.

Напомним, артист удивил лирическим дуэтом с певицей KOLA. Также певец поделился угрозами от кадыровцев.

украинские звезды мобилизация война в Украине Миша Крупин

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