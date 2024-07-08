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Знають, яка в мене автівка — Крупін шокував погрозами від кадирівців

8 липня 2024 13:49
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кадирівці погрожують Міші Крупіну — деталі
Український співак Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Міша Крупін вперше зізнався, що йому погрожували кадирівці. Вони образилися на артиста через пісню "Дон".

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

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Музикант на початку повномасштабного вторгнення записав пісню під назвою "Дон", в якій на російській мові висміяв кадирівців та заявив, що українці їх не бояться. У композиції, яка швидко розлетілася мережею, артист використав багато нецензурної лексики. 

Знають, яка в мене автівка — Крупін шокував погрозами від кадирівців - фото 1
Український співак Міша Крупін про погрози від кадирівців. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Крупін зізнався, що після того, як трек став популярним, на нього посипалася велика кількість погроз. З'ясувалось, що кадирівці знають про нього багато інформації, зокрема, де він мешкає та на якому авто їздить.

"Якось до мене звернувся знайомий — треба було написати пісню для підняття бойового духу наших воїнів. Я написав, вийшли образливі пісні в бік окупантів. З-за "поребрика" почали ображатися і навіть погрожувати. Пісня "Дон" викликала бурю обурення у кадировців, вони почали писати у коментарях і позначати своїх "авторитетів", щоб ті звернули увагу. Що цікаво, з погроз було зрозуміло, що вони знають, де я перебуваю і яка в мене автівка. Тобто тут хтось у них є", — поділився музикант.

Артист додав, що лише в Україні почувається безпечно, адже у багатьох куточках світу мешкають представники злочинного світу з Росії.

"В Україні я в безпеці, а от за кордоном — велике запитання. Розумію, що там я можу зіткнутися із різними ворожими елементами. Тому не люблю виїжджати з країни. Їздив двічі — не сподобалося, дуже хочеться додому", — поділився Крупін.

Нагадаємо, артист здивував ліричним дуетом зі співачкою KOLA. А також Міша Крупін та Сергій Притула випустили спільну пісню про дрони.

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