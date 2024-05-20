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Міша Крупін розпочав сольну кар'єру — артист пояснив, чому українці більше не почують"Корупцію"

20 травня 2024 14:11
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Міша Крупін залишив гурт "Корупція" — деталі
Український співак Міша Крупін. Фото: instagram.com/mishakrupin1/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Міша Крупін оголосив про завершення роботи в складі групи "Корупція". Артист не підписав новий контракт із PAPA MUSIC та розпочинає сольну кар'єру.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Міша Крупін залишив "Корупцію"

Артист пояснив українцям, чому ніколи більше не зможе знову заспівати улюблений "чорний чемоданчик". Співака не влаштували умови нового контракту українського лейблу PAPA MUSIC, і він відмовився продовжувати співпрацю.

Крупін впевнений, що такий крок не ставить хрест на його музичній кар'єрі, а, навпаки, надає йому більше мотивації для створення сольних композицій.

"Через те, що після закінчення договору з лейблом з PAPA MUSIC ми не змогли домовитись про подальшу співпрацю, лейбл заборонив мені співати пісні проєкту "Корупція". Тобто "Корупції" більше немає, і ви більше не почуєте "чорний чемоданчик" в моєму виконанні. Так що чекайте нових пісень, все тільки починається", — повідомив артист.

Багато шанувальників артиста впевнені, що вихід із гурту "Корупція" був правильним кроком та з нетерпінням чекають нових хітів.

"Підтримуємо вашу творчість і без "чемоданчіка".

"Тепер все зрозуміло стало. Міша, щиро бажаю тобі творчих успіхів!! У тебе все вийде добре!"

"Воно і ліпше!"Корупція" має бути в минулому!"

"Я впевнена, що попереду лише нові хіти! І Міша Крупін буде розривати новими шедеврами".

"Папамузік — наследіє Бардаша. Міша, ти сила".

Крупін не підписав контракт з PAPA MUSIC
Коментарі під публікацією Міші Крупіна. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Раніше, ми писали, що співак зізнався, чи готовий піти на фронт, якщо отримає повістку. А також Міша Крупін та Сергій Притула випустили спільну пісню про дрони.

корупція
Юрій Бардаш
шоу-бізнес
українські зірки
контракт
лейбл
Міша Крупін

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