Миша Крупин покинул группу "Коррупция".

Миша Крупин начал сольную карьеру — артист объяснил, почему украинцы больше не услышат "Коррупцию"
Известный украинский певец Миша Крупин объявил о завершении работы в составе группы "Коррупция". Артист не подписал новый контракт с PAPA MUSIC и начинает сольную карьеру.
Об этом он сообщил на своей странице Instagram.
Миша Крупин покинул "Коррупцию"
Артист объяснил украинцам, почему никогда больше не сможет снова спеть любимый "черный чемоданчик". Певца не устроили условия нового контракта украинского лейбла PAPA MUSIC и он отказался продолжать сотрудничество.
Крупин уверен, что такой шаг не ставит крест на его музыкальной карьере, а наоборот дает ему больше мотивации для создания сольных композиций.
"Из-за того что после окончания договора с лейблом с PAPA MUSIC мы не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве, лейбл запретил мне петь песни проекта Коррупция. То есть Коррупции больше нет, и вы больше не услышите "черный чемоданчик" в моем исполнении. Так что ждите новых песен, все только начинается", — сообщил артист.
Многие поклонники артиста уверены, что выход из группы "Коррупция" был правильным шагом и с нетерпением ждут новых хитов.
"Поддерживаем ваше творчество и без "чемоданчика"".
"Теперь все стало ясно. Миша, искренне желаю тебе творческих успехов!! У тебя все получится хорошо!".
"Оно и лучше!"Коррупция" должна быть в прошлом!".
"Я уверена, что впереди только новые хиты! И Миша Крупин будет разрывать новыми шедеврами".
"Папамузик — наследство Бардаша. Миша, ты сила".
Ранее мы писали, что певец признался, готов ли уйти на фронт, если получит повестку. А также Миша Крупин и Сергей Притула выпустили общую песню о дронах.
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