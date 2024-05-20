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Миша Крупин начал сольную карьеру — артист объяснил, почему украинцы больше не услышат "Коррупцию"

20 мая 2024 14:11
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Миша Крупин покинул группу "Коррупция".
Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram.com/mishakrupin1/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский певец Миша Крупин объявил о завершении работы в составе группы "Коррупция". Артист не подписал новый контракт с PAPA MUSIC и начинает сольную карьеру.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Миша Крупин покинул "Коррупцию"

Артист объяснил украинцам, почему никогда больше не сможет снова спеть любимый "черный чемоданчик". Певца не устроили условия нового контракта украинского лейбла PAPA MUSIC и он отказался продолжать сотрудничество.

Крупин уверен, что такой шаг не ставит крест на его музыкальной карьере, а наоборот дает ему больше мотивации для создания сольных композиций.

"Из-за того что после окончания договора с лейблом с PAPA MUSIC мы не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве, лейбл запретил мне петь песни проекта Коррупция. То есть Коррупции больше нет, и вы больше не услышите "черный чемоданчик" в моем исполнении. Так что ждите новых песен, все только начинается", — сообщил артист.

Многие поклонники артиста уверены, что выход из группы "Коррупция" был правильным шагом и с нетерпением ждут новых хитов.

"Поддерживаем ваше творчество и без "чемоданчика"".

"Теперь все стало ясно. Миша, искренне желаю тебе творческих успехов!! У тебя все получится хорошо!".

"Оно и лучше!"Коррупция" должна быть в прошлом!".

"Я уверена, что впереди только новые хиты! И Миша Крупин будет разрывать новыми шедеврами".

"Папамузик — наследство Бардаша. Миша, ты сила".

Крупин не подписал контракт с PAPA MUSIC
Комментарии под публикацией Миши Крупина. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Ранее мы писали, что певец признался, готов ли уйти на фронт, если получит повестку. А также Миша Крупин и Сергей Притула выпустили общую песню о дронах.

коррупция
Юрий Бардаш
шоу-бизнес
украинские звезды
контракт
лейбл
Миша Крупин

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