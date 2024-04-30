Притула та Крупін записали трек "Ї*ати русню" — відео

Міша Крупін та Сергій Притула випустили спільну пісню про дрони
Волонтер та громадський діяч Сергій Притула та лідер гурту "Корупція" Міша Крупін об'єднались заради спільного благодійного проєкту. Вони випустили спільний трек в межах збору Рій помсти 24/7.
Відео було опубліковано в YouTube.
Притула та Крупін збирають кошти на дрони для ЗСУ
Притула та Крупін записали спільний трек під назвою "*бати *усню 24/7" заради того, щоб янайшвидше накопичити кошти в рамках збору "Рій помсти 24/7".
Завдяки йому виконавець та волонтер хочуть зібрати 130 млн гривень на 5000 FPV-дронів — 2500 денних та 2500 нічних.
"Трек "*бати *усню 24/7", про те, що ворога потрібно знищувати цілодобово. А для цього потрібно більше дронів: денних, дронів з камерою нічного бачення для роботи в сутінках та тепловізійних, якими досвідчені екіпажі працюватимуть в глибоку ніч", — йдеться в описі відео.
Авторами пісні стали Сергій Притула та дизайнерка його благодійного фонду Олександра Вазіанова. Музику до неї написав Міша Крупін.
Реквізити для донатів у гривні та іноземній валюті можна знайти в описі до відео.
Нагадаємо, ми раніше писали, що співак Дантес та Джозефіна Джексон озвучили кіно для дорослих заради благородної мети. А Притула зізнався, як він насправді планував піти з телебачення.
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