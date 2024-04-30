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Міша Крупін та Сергій Притула випустили спільну пісню про дрони

30 квітня 2024 11:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Притула та Крупін записали трек "Ї*ати русню" — відео
Волонтер Сергій Притула та співак Міша Крупін. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула та лідер гурту "Корупція" Міша Крупін об'єднались заради спільного благодійного проєкту. Вони випустили спільний трек в межах збору Рій помсти 24/7.

Відео було опубліковано в YouTube.

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Притула та Крупін записали спільний трек під назвою "*бати *усню 24/7" заради того, щоб янайшвидше накопичити кошти в рамках збору "Рій помсти 24/7".

Завдяки йому виконавець та волонтер хочуть зібрати 130 млн гривень на 5000 FPV-дронів — 2500 денних та 2500 нічних.

"Трек "*бати *усню 24/7", про те, що ворога потрібно знищувати цілодобово. А для цього потрібно більше дронів: денних, дронів з камерою нічного бачення для роботи в сутінках та тепловізійних, якими досвідчені екіпажі працюватимуть в глибоку ніч", — йдеться в описі відео.

Притула та Крупін записали нову пісню про мертвих окупантів
Співак Міша Крупін. Фото: скриншот YouTube

Авторами пісні стали Сергій Притула та дизайнерка його благодійного фонду Олександра Вазіанова. Музику до неї написав Міша Крупін.

Реквізити для донатів у гривні та іноземній валюті можна знайти в описі до відео.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співак Дантес та Джозефіна Джексон озвучили кіно для дорослих заради благородної мети. А Притула зізнався, як він насправді планував піти з телебачення.

ЗСУ
Сергій Притула
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дрони
війна в Україні
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Міша Крупін

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