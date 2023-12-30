Мишель Андраде перестала общаться с Потапом

Певица, актриса Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Певица и актриса украинско-болийского происхождения Мишель Андраде раньше была подопечной рэпера, продюсера Алексея Потапенко, более известного как Потап. Впрочем, оказывается, 27-летняя артистка не общается с ним.

Об этом она рассказала проекту "Ранок у великому місті".

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Мишель Андраде о Потапе

Молодая певица посетила музыкальную премию Megogo Music Awards, которая недавно прошла в Киеве. В общении с прессой Мишель заявила — она не поддерживает отношения с Потапом. Причем перестали они общаться еще до 24 февраля 2022 года.

"Мы до того, как началась полномасштабная война, перестали общаться с Потапом вообще. Потому что время пришло. Иногда так бывает, что ты продолжаешь общение с друзьями, а иногда бывает так, что ты понимаешь, что нет, не нужно больше. У каждого человека есть моменты, когда он ошибается. Мне кажется, что он такой период сейчас и переживает", — призналась Мишель.

Именно Потап со своей бывшей женой, бизнесвумен Ириной Горовой занимались продвижением Мишель. Тогда в лейбле MOЗGI Entertainment (прекратил свое существование) были также группы "Время и Стекло" и MOЗGI во главе с Потапенко.

Напомним, ранее мы писали, как Мишель Андраде попала в сериал "Корона" от Netflix. Также мы рассказывали, что Потап вернулся в Украину и показался с сыном.