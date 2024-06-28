Мішель Андраде про коштовні подарунки від коханого

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде на інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Відома українська співачка із болівійським корінням Мішель Андраде трохи привідкрила завісу особистого життя і зізналася, який цінний подарунок їй подарував таємничий коханий. Зірка також пояснила, чому приховує його особистість від публіки.

Про це вона розповіла в програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ.

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Журналістці видання вдалося "розкусити" співачку та дізнатися про те, що таємничий коханий Андраде подарував їй автівку. Зірка має водійське посвідчення і залюбки їздить на ній.

"Так, автівка – подарунок від коханого", — пояснила виконавиця.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Артистка приховує свого обранця від сторонніх очей. Зірці приписують роман із впливовим банкіром. Андраде зізналася, що її коханий сам не хоче публічності.

"Я поважаю його кордони. Не те, що він не хоче. Мені здається, що він хоче…Ну, це особисте його. Там все чисто, все нормально, можна перевірити в соцмережах. Я просто поважаю його кордони", — додала співачка.

Нагадаємо, відомий блогер Богдан Беспалов розповів про те, що зірка зустрічається з чоловіком, який суттєво старший за неї та працює у банківський сфері. А також співачка заявила про небажання спілкуватися із колишнім продюсером Потапом.