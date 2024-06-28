Мишель Андраде о ценных подарках от любимого

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андрад на интервью. Фото: скриншот YouTube

Известная украинская певица с боливийскими корнями Мишель Андраде чуть-чуть приоткрыла занавес личной жизни и призналась, какой ценный подарок ей подарил таинственный любимый. Звезда также объяснила, почему скрывает его личность от публики.

Об этом она рассказала в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ.

Читайте также:

Андраде о сюрпризах от любимого

Журналистке издания удалось "раскусить" певицу и узнать, что таинственный любимый Андраде подарил ей автомобиль. Звезда имеет водительское удостоверение и охотно ездит на нем.

"Да, автомобиль – подарок от любимого", — объяснила исполнительница.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish/

Артистка скрывает своего избранника от посторонних глаз. Звезде приписывают роман с влиятельным банкиром. Андраде призналась, что ее любимый сам не желает публичности.

"Я уважаю его границы. Не то, что он не хочет. Мне кажется, что он хочет... Ну, это личное его. Там все чисто, все нормально, можно проверить в соцсетях. Я просто уважаю его границы", — добавила певица.

Напомним, известный блоггер Богдан Беспалов рассказал о том, что звезда встречается с мужчиной, который существенно старше ее и работает в банковской сфере. Также певица заявила о нежелании общаться с бывшим продюсером Потапом.