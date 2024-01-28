Мішина розповіла, яка неприємність спіткала її в аеропорту — за що зірка мала доплатити 60 тисяч

Акторка Ксенія Мішина, Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина повертається з відпочинку на Балі, через який отримала купу хейту. У дорозі акторка втрапила у неприємну історію, проте з хорошим закінченням.

Що трапилося розповіла у своєму Instagram.

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Історія з позитивним закінченням

Ксенія Мішина місяць провела на островах Тайланду і Індонезії разом зі своїм сином Платоном. І тепер повертається додому в Україну.

Проте у дорозі не обійшлося без пригод. Акторка розповіла, що коли вони приїхали у аеропорт, виникла проблема з багажем.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

"Наша подорож почалася з того, що мені нарахували 60 000 гривень за надлишок кілограмів багажу. А знаєте чого нарахували? У мене надлишок був всього 3-4 кілограми на валізу. Це тому що різні авіакомпанії, три рейси, кожен рахував за своїми правилами", — розповіла Мішина.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

Ксенія не знала, що робити, проте рішення прийшло звідки ніхто не чекав.

"Поки я стояла очманівша біля реєстраційної стійки, не повірите, до мене підійшла жінка. Ми з нею познайомилися і вона сказала, що мені допоможе, що живе неподалік і зараз привезе свою валізу, щоб я її взяла як ручну поклажу. Бо у мого сина була вже ручна поклажа, валіза, а у мене була тільки сумочка. І ось таким чином ми вирішили цю проблему", — поділилася Ксенія.

Скриншот зі сторіс instagram.com/misha.k.ua

Акторка зауважила, що світ не без добрих людей, чому вона дуже рада. Зараз Ксенія з Платоном вже у Польщі.

Нагадаємо, українців шалено обурив відпочинок Ксенії Мішиної на Балі.

Також ми писали, що Ксенія Мішина потрапила у ДТП на Балі.