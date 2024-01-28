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Мишина рассказала про неприятность в аэропорту — звезда должна была заплатить 60 тысяч

28 января 2024 15:35
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Мишина рассказала, какая неприятность постигла ее в аэропорту, за что звезда должна была доплатить 60 тысяч.
Актриса Ксения Мишина, Фото: instagram.com/misha.k.ua
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Ксения Мишина возвращается с отдыха на Бали, из-за которого получила кучу хейта. В пути актриса попала в неприятную историю, но с хорошим концом.

О том, что случилось, рассказала в своем Instagram.

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История с положительным концом

Ксения Мишина месяц провела на островах Таиланда и Индонезии вместе со своим сыном Платоном. И теперь возвращается домой в Украину.

Однако в дороге не обошлось без происшествий. Актриса рассказала, что когда они приехали в аэропорт, возникла проблема с багажом.

 

Ксения Мишина
Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

"Наше путешествие началось с того, что мне насчитали 60 000 гривен за лишние килограммы багажа. А знаете, почему насчитали? У меня лишних было всего 3-4 килограмма на чемодан. Это потому, что разные авиакомпании, три рейса, каждый считал по своим правилам", — рассказала Мишина.

 

Ксения Мишина
Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

Ксения не знала, что делать, однако решение пришло, откуда никто не ждал.

"Пока я стояла обалдевая у регистрационной стойки, не поверите, ко мне подошла женщина. Мы с ней познакомились, и она сказала, что мне поможет, что живет неподалеку и сейчас привезет свой чемодан, чтобы я его взяла как ручную кладь. Потому что у моего сына была уже ручная кладь, чемодан, а у меня была только сумочка. И вот таким образом мы решили эту проблему", — поделилась Ксения.

 

Ксения Мишина
Скриншот со сторис instagram.com/misha.k.ua

Актриса заметила, что мир не без добрых людей, чему она очень рада. Сейчас Ксения с Платоном уже в Польше.

Напомним, украинцев безумно возмутил отдых Ксении Мишиной на Бали.

Также мы писали, что Ксения Мишина попала в ДТП на Бали.

Ксения Мишина
отдых
деньги
украинские звезды

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