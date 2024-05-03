Між Дженніфер Лопес і Беном Аффлеком пробігла чорна кішка — пара переживає кризу

Голлівудські актори Дженніфер Лопес і Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Аффлек, переживають кризу у стосунках. Нині вони роз'їхались.

Про це пише видання "Life & Style".

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Актор Бен Аффлек поїзав на зйомки в Лос-Анджелес, а його дружина співачка Джей Ло будує кар'єру в Нью-Йорку. Зараз вони проживають у різних містах, і це стало причиною кризи в стосунках.

Лопес хоче більше більше уваги від коханого, а він навпаки — закривається від нього.

"Це вперше за останній час, коли вони провели окремо одне від одного тривалий період. І вони обоє справляються з цим по-різному. Вона хоче від нього постійного підтвердження того, що її люблять та обожнюють. Але зараз вона не отримує бажаного, і Бен починає "захищатися" та стає примхливим. Медовий місяць точно закінчився", — розповів інсайдер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше одружились у 2002 році, втім тоді витримали лише два роки і розлучились. Дати ще один шанс одне одному вони вирішили в липні 2022 року.

Нагадаємо, співачка Джей Ло показала, який мала вигляд 20 років тому. Також вона приміряла сукню у стилі Барбі досить короткої довжини.