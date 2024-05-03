Между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком пробежала черная кошка — пара переживает кризис

Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее муж, актер Бен Аффлек переживают кризис в отношениях. Сейчас они разъехались.

Об этом пишет издание "Life & Style".

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Актер Бен Аффлек отправился на съемки в Лос-Анджелес, а его жена певица Джей Ло строит карьеру в Нью-Йорке. Сейчас они проживают в разных городах, и это стало причиной кризиса в отношениях.

Лопес хочет больше внимания от любимого, а он наоборот — закрывается от него.

"Это впервые за последнее время, когда они провели отдельно друг от друга длительный период. И они оба справляются с этим по-разному. Она хочет от него постоянного подтверждения того, что ее любят и обожают. Но сейчас она не получает желаемого, и Бен начинает "защищаться" и становится капризным. Медовый месяц точно закончился", — рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые поженились в 2002 году, но тогда выдержали всего два года и развелись. Дать еще один шанс друг другу они решили в июле 2022 года.

Напомним, певица Джей Ло показала, как выглядела 20 лет назад. Также она примеряла платье в стиле Барби достаточно короткой длины.