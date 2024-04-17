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Майже не змінилася — Дженніфер Лопес вразила власним фото 20-річної давнини

17 квітня 2024 11:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Майже не змінилася — Дженніфер Лопес вразила власним фото 20-річної давнини
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дженніфер Лопес довела в соцмережах, що за 20 років вона справді не змінилася. 54-річна співачка опублікувала фото 2004 року та ще одне цього року.

Про це пише Daily Mail.

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На фото ліворуч вона позує з мінімальним макіяжем із довгими золотими сережками та кольє в тон. Її волосся розпущене. Праворуч вона зображена з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем.

 

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

This Is Me...Now є продовженням її альбому 20-річної давності під назвою This Is Me...Then.

Тоді вона була заручена з Беном Аффлеком, а тепер заміжня за ним; тоді її кар'єра йшла вгору, а зараз вона все ще на вершині. Це сталося після того, як вона продемонструвала свою фантастичну фігуру в новій кампанії італійського бренду білизни Intimissimi.

"Він на дотик схожий на шовк, але виготовлений із цієї неймовірно міцної тканини, яка прилягає до тіла, як друга шкір. Я завжди шукаю якісні вироби та чудову зручну посадку", — додала співачка.

Зірка раніше показала, що її повсякденний догляд за шкірою насправді "дуже простий".

Вона розповіла в серії "Секрети краси Vogue": "У мене завжди був дуже простий догляд за шкірою, і Джей Ло Б’юті була про це. Правда в тому, що якщо ви почнете молодим, це матиме величезне значення. Тому що ви можете нанести всю косметику світу, але якщо ви нещасні, якщо ваша шкіра нездорова…ви не можете це приховати. Пам’ятайте: я чудова, і моє життя сповнене радості, сміху, пригод і любові, успіху, процвітання теж".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес знялась у рекламі спіднього. А Бен Аффлек раніше змінив імідж. 

Дженіфер Лопес
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