Майже не змінилася — Дженніфер Лопес вразила власним фото 20-річної давнини

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес довела в соцмережах, що за 20 років вона справді не змінилася. 54-річна співачка опублікувала фото 2004 року та ще одне цього року.

Про це пише Daily Mail.

Дженніфер Лопес згадала старі часи

На фото ліворуч вона позує з мінімальним макіяжем із довгими золотими сережками та кольє в тон. Її волосся розпущене. Праворуч вона зображена з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

This Is Me...Now є продовженням її альбому 20-річної давності під назвою This Is Me...Then.

Тоді вона була заручена з Беном Аффлеком, а тепер заміжня за ним; тоді її кар'єра йшла вгору, а зараз вона все ще на вершині. Це сталося після того, як вона продемонструвала свою фантастичну фігуру в новій кампанії італійського бренду білизни Intimissimi.

"Він на дотик схожий на шовк, але виготовлений із цієї неймовірно міцної тканини, яка прилягає до тіла, як друга шкір. Я завжди шукаю якісні вироби та чудову зручну посадку", — додала співачка.

Зірка раніше показала, що її повсякденний догляд за шкірою насправді "дуже простий".

Вона розповіла в серії "Секрети краси Vogue": "У мене завжди був дуже простий догляд за шкірою, і Джей Ло Б’юті була про це. Правда в тому, що якщо ви почнете молодим, це матиме величезне значення. Тому що ви можете нанести всю косметику світу, але якщо ви нещасні, якщо ваша шкіра нездорова…ви не можете це приховати. Пам’ятайте: я чудова, і моє життя сповнене радості, сміху, пригод і любові, успіху, процвітання теж".

