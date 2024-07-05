Шоумен Андрій Лузан. Фото: Instagram/luzannnn

Співзасновник гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі", шоумен Андрій Лузан повторно проходить ВЛК. З цього приводу 39-річний представник українського шоу-бізнесу опублікував емоційні сторіз.

Вони з'явилися в Instagram Лузана.

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Андрій Лузан незадоволений проходженням ВЛК

Гуморист мобілізувався добровольцем. За словами шоумена, в середині липня він вирушить до навчального центру. Якого саме військового формування — повідомить вже незабаром. Натомість Андрій не приховує — він не задоволений ВЛК. У своїх сторіз він назвав її "грьобаною".

"Уявляю, через яке пекло проходять ветерани. Це якийсь сюр з цими йо***ими папірцями і комісіями, які хер знає коли збираються", — зізнався Лузан.

Андрій Лузан про ВЛК. Скриншоти: Instagram/luzannnn

В останній публікації, яка набрала майже 60 тисяч лайків, Лузан спростував інформацію, що він мобілізується 6 липня. Саме цю дату Андрій озвучував раніше в прямому етері в одній зі своїх соцмереж.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн висловився про мобілізацію в Україні. Також ми розповідали, наскільки реальна заборона нотаріальних послуг для тих, хто не оновив дані.