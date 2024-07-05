Шоумен Андрей Лузан. Фото: Instagram/luzannnn

Соучредитель юмористического YouTube-канала "Левина джипі", шоумен Андрей Лузан повторно проходит ВЛК. По этому поводу 39-летний представитель украинского шоу-бизнеса опубликовал эмоциональные сториз.

Они появились в Instagram Лузана.

Читайте также:

Андрей Лузан недоволен прохождением ВЛК

Юморист мобилизовался добровольцем. По словам шоумена, в середине июля он отправится в учебный центр. Какое именно военное формирование — сообщит уже в скором времени. Андрей же не скрывает — он не доволен ВВК. В своих сториз он назвал ее "гребанной".

"Представляю, через какой ад проходят ветераны. Это какой-то сюр с этими его бумажками и комиссиями, которые хер знает когда собираются", — признался Лузан.

Андрей Лузан о ВВК. Скриншоти: Instagram/luzannnn

В последней публикации, которая набрала почти 60 тысяч лайков, Лузан опроверг информацию, что он мобилизуется 6 июля. Именно эту дату Андрей озвучивал раньше в прямом эфире в одной из своих соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине. Также мы рассказывали, насколько реален запрет нотариальных услуг для тех, кто не обновил данные.