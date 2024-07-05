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Мобилизированный юморист Андрей Лузан обругал ВЛК

5 июля 2024 23:10
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Андрей Лузан недоволен прохождением ВЛК
Шоумен Андрей Лузан. Фото: Instagram/luzannnn
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Соучредитель юмористического YouTube-канала "Левина джипі", шоумен Андрей Лузан повторно проходит ВЛК. По этому поводу 39-летний представитель украинского шоу-бизнеса опубликовал эмоциональные сториз.

Они появились в Instagram Лузана.

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Юморист мобилизовался добровольцем. По словам шоумена, в середине июля он отправится в учебный центр. Какое именно военное формирование — сообщит уже в скором времени. Андрей же не скрывает — он не доволен ВВК. В своих сториз он назвал ее "гребанной".

"Представляю, через какой ад проходят ветераны. Это какой-то сюр с этими его бумажками и комиссиями, которые хер знает когда собираются", — признался Лузан.

Андрей Лузан о ВЛК
Андрей Лузан о ВВК. Скриншоти: Instagram/luzannnn

В последней публикации, которая набрала почти 60 тысяч лайков, Лузан опроверг информацию, что он мобилизуется 6 июля. Именно эту дату Андрей озвучивал раньше в прямом эфире в одной из своих соцсетей.

Напомним, ранее мы писали, что певец Иван Дорн высказался о мобилизации в Украине. Также мы рассказывали, насколько реален запрет нотариальных услуг для тех, кто не обновил данные.

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