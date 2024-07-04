Андрій Лузан знову проходить ВЛК та ділиться подробицями мобілізації

Шоумен Андрій Лузан. Фото: Instagram/luzannnn

Напередодні співзасновник гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан у прямому етері своїх соцмереж заявив — він мобілізується в суботу, 6 липня. Втім зараз шоумен повідомив оновлену інформацію.

Відповідні сторіз та публікація з’явилась в соцмережах Лузана.

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Шоумен, якому минулого місяця виповнилось 39 років, опублікував фото на тлі таблички "Військово-лікарська комісія". Лузан повідомив, що він заново проходить ВЛК. Також гуморист з матюками попросив не розпитувати його та близьких.

"На даний момент я повторно прохожу ВЛК, щоб розподілитися туди, куди я хочу. Після цього з середини липня (точну дату повідомлю) я їду в учбовий центр. Якого військового формування — повідомлю протягом тижня", — написав в сторіз Лузан.

Андрій Лузан про свою мобілізацію. Скриншоти: Instagram/luzannnn

Одними з перших серед представників українського шоу-бізнесу підтримку Андрію висловили блогерки Раміна Есхакзай та Даша Астаф’єва (раніше була учасницею гурту Nikita).

Раміна Есхакзай та Даша Астаф'єва підтримали Андрія Лузана. Скриншот: Instagram/luzannnn

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Іван Дорн, який живе у Франції, висловився про мобілізацію в Україні. Також ми розповідали, що українця із затримкою розвитку судили за ухилення від мобілізації.