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Мобілізований зірка "Дизель шоу" різко висловився про ідею перемовин з росіянами

26 липня 2024 17:00
Антоніна Завадська - Редактор
Зірка "Дизель шоу" проти перемовин з Росією — причини
Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/
Антоніна Завадська - Редактор

Український гуморист, який здобув успіх в "Дизель Шоу", Олег Іваниця прокоментував ідею "перемовин з РФ". Він не розуміє, про що можна домовлятись з агресором. 

Про це він розповів в інтерв'ю ФАКТАМ.

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Гуморист розповів, що військові на позиціях насправді втомились від війни, особливо ті, хто перебувають там від початку повномасштабного вторгнення. 

"Я був на Сході пів року, і це мені здалося вічністю. Але є люди, які там понад два роки, і я розумію, що вони найбільше втомилися від війни. І всі нормальні громадяни хочуть, щоб вона скінчилася", — висловився  Олег Іваниця.

Зірка "Дизель Шоу" Олег Іваниця проти перемовин з РФ. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/
Зірка "Дизель Шоу" Олег Іваниця проти перемовин з РФ. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Однак, роздмухування теми "перемовин з РФ" він вважає неправильним. Гуморист не розуміє, з ким домовлятися. 

"Я не розумію, про що можна домовлятися з пу*лом. Мені здається, ми маємо вести з росіянами переговори тією мовою, яку вони розуміють. Наш шлях — це далекобійні дрони по їхніх територіях, нафтових комплексах, щоби вони вже завили самі. Наші людські ресурси треба берегти, щоби мати сили захищатися. Хотілося б, звісно, щоби в них почалася громадянська війна і вони займалися нею", — пояснив свою позицію гуморист.

Нагадаємо, Олег Іванниця зізнався, чого найбільше боявся, коли вступив до лав ЗСУ. Також музикант Ницо Потворно мобілізувався та розповів, ким служитиме.

війна Дизель шоу перемир'я українські зірки гумор мобілізація Росія

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