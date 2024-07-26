Зірка "Дизель шоу" проти перемовин з Росією — причини

Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Український гуморист, який здобув успіх в "Дизель Шоу", Олег Іваниця прокоментував ідею "перемовин з РФ". Він не розуміє, про що можна домовлятись з агресором.

Про це він розповів в інтерв'ю ФАКТАМ.

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Гуморист розповів, що військові на позиціях насправді втомились від війни, особливо ті, хто перебувають там від початку повномасштабного вторгнення.

"Я був на Сході пів року, і це мені здалося вічністю. Але є люди, які там понад два роки, і я розумію, що вони найбільше втомилися від війни. І всі нормальні громадяни хочуть, щоб вона скінчилася", — висловився Олег Іваниця.

Зірка "Дизель Шоу" Олег Іваниця проти перемовин з РФ. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Однак, роздмухування теми "перемовин з РФ" він вважає неправильним. Гуморист не розуміє, з ким домовлятися.

"Я не розумію, про що можна домовлятися з пу*лом. Мені здається, ми маємо вести з росіянами переговори тією мовою, яку вони розуміють. Наш шлях — це далекобійні дрони по їхніх територіях, нафтових комплексах, щоби вони вже завили самі. Наші людські ресурси треба берегти, щоби мати сили захищатися. Хотілося б, звісно, щоби в них почалася громадянська війна і вони займалися нею", — пояснив свою позицію гуморист.

Нагадаємо, Олег Іванниця зізнався, чого найбільше боявся, коли вступив до лав ЗСУ. Також музикант Ницо Потворно мобілізувався та розповів, ким служитиме.