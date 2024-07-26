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Мобилизированный звезда "Дизель шоу" резко высказался об идее переговоров с россиянами

26 июля 2024 17:00
Антонина Завадская - Редактор
Звезда "Дизель шоу" против переговоров с Россией - причины
Участник "Дизель Шоу" Олег Иванниця. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/
Антонина Завадская - Редактор

Украинский юморист, преуспевший в "Дизель Шоу", Олег Иванниця прокомментировал идею "переговоров с РФ". Он не понимает, о чем можно договариваться с агрессором.

Об этом он рассказал в интервью ФАКТАМ.

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Юморист рассказал, что военные на позициях действительно устали от войны, особенно те, кто находятся там с начала полномасштабного вторжения.

"Я был на Востоке пол года, и это мне показалось вечностью. Но есть люди, которые там более двух лет, и я понимаю, что они больше всего устали от войны. И все нормальные граждане хотят, чтобы она кончилась", — сказал Олег Иванниця.

Звезда "Дизель Шоу" Олег Иваница против переговоров с РФ. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/
Звезда "Дизель Шоу" Олег Иванниця против переговоров с РФ. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Однако раздувание темы "переговоров с РФ" он считает неправильным. Юморист не понимает, с кем договариваться.

"Я не понимаю, о чем можно договариваться с пу*лом. Мне кажется, мы должны вести с россиянами переговоры на том языке, который они понимают. Наш путь — это дальнобойные дроны по их территориям, нефтяным комплексам, чтобы они уже завыли сами. Наши человеческие ресурсы надо беречь, чтобы иметь силы защищаться. Конечно, хотелось бы, чтобы у них началась гражданская война", — объяснил свою позицию юморист.

Напомним, Олег Иванниця признался, чего больше всего боялся, когда вступил в ряды ВСУ. Также музыкант Ницо Уродливо мобилизовался и рассказал, кем будет служить.

война Дизель шоу перемирие украинские звезды юмор мобилизация Россия

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