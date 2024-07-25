Ницо Потворно мобілізувався до лав ЗСУ — деталі

Український музикант Ницо Потворно. Фото: instagram/potvorno

Український музикант Сергій Гусак, відомий під псевдонімом Ницо Потворно, розповів, як мобілізувався до лав ЗСУ. Він також зізнався, що довго роздумував, де служити. Втім, не хотів обирати "Культурний десант".

Розповів про це в інтерв'ю для "Суспільне Культура".

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Артист Сергій Гусак вибирав між тим, щоб мобілізуватись лікарем в полк "Азов" або піти у медичний центр Національної гвардії на Київщині.

Він пройшов співбесіди в усіх підрозділах, однак відразу вирішив, що не хоче бути в "Культурному десанті". Адже має медичну освіту.

"Я всюди пройшов співбесіди, мене всюди брали. І от на моменті третьої співбесіди з "Культурним десантом" мене теж там погодили, я мав, напевно, добу чи дві на роздуми. Я думаю, що якби я був без вищої медичної освіти чи просто стрільцем, то я б, напевно, вибрав "Культурний десант", бо мені є що їм запропонувати", — поділився музикант.

Ницо Потворно мобілізувався до лав ЗСУ. Фото: instagram/potvorno

Врешті-решт Ницо Потворно обрав Нацгвардію. Він служить лікарем офтальмологом в лікарні, яка знаходиться в Ірпені.

"Оскільки я лікар, у мене є досвід, я вчився мільйон років, мене трохи совість замучила, що замість того щоб лікувати людей, я піду писати пісні. Хоча так я б сидів у офісі в центрі з 10 по 19. Але я вирішив пи*д*чити в Ірпінь на 8 ранку на шикування. Та Ірпінь все-таки ближче, ніж Слов’янськ", — додав співак.

Ницо Потворно вирішив лікувати людей, а не писати пісні. Фото: instagram/potvorno

Артист вирішив мобілізуватись, тому що не хотів, щоб це трапилось насильно. Він прагнув мати вибір, де проходити службу.

"Головне це зробити вчасно, тому що в бусику вже ніхто питати вас не буде. На жаль, таке життя", — підсумував Гусак.

Нагадаємо, Андрій Лузан вступив до лав ЗСУ. Також підписала контракт українська акторка Марія Агапітова.