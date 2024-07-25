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Зірка "Дизель Шоу" відверто розповів про свій найбільший страх у перші дні війни

25 липня 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Олег Іваниця пригадав про те, як прийняв рішення стати на захист України
Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український гуморист та колишній учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця вперше розповів про реакцію своєї родини на його мобілізацію. Артист зізнався, що дуже боявся подзвонити найріднішій людині — матері.

Про це він розповів в інтерв'ю ФАКТАМ.

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Гуморист поділився із шанувальниками спогадами про перші дні війни. Іваниця став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ і відверто зізнався, що боявся реакції близьких на цю новину.

"Найстрашніше, чесно вам скажу, уже після того, як я записався, як видали зброю, було подзвонити мамі. Я боявся, як вона відреагує, але, слава Богу, вона відреагувала добре. Діти теж переживали, звичайно, але мене ніхто не відмовляв", — розповів колишній учасник "Дизель Шоу".

Артист приєднався до війська без відповідного досвіду та йому було непросто. Захисник додав, що йому вдалося швидко пристосуватися до нових умов, адже у нього є сильна мотивація.

Олег Іваниця про вступ до ЗСУ
Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця на передовій. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

"Ні військового, ні бойового не було. А призвичаївся досить швидко. Коли ти розумієш, що і для чого робиш, то усвідомлюєш, що треба змінити щось у своїх звичках, у побутових речах. Я памʼятаю, у перші місяці ми перебували у величезному торговому центрі, навіть милися всі в умивальниках", — додав військовий.

Нині Іваниця служить у зенітно-кулеметному підрозділі, який розташований у Київській області.

Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. А також письменник розповів, куди витратив свою першу заробітну плату військовослужбовця.

родина Дизель шоу українські зірки мобілізація інтерв'ю війна в Україні

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