Олег Іваниця пригадав про те, як прийняв рішення стати на захист України

Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

Відомий український гуморист та колишній учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця вперше розповів про реакцію своєї родини на його мобілізацію. Артист зізнався, що дуже боявся подзвонити найріднішій людині — матері.

Про це він розповів в інтерв'ю ФАКТАМ.

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Гуморист поділився із шанувальниками спогадами про перші дні війни. Іваниця став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ і відверто зізнався, що боявся реакції близьких на цю новину.

"Найстрашніше, чесно вам скажу, уже після того, як я записався, як видали зброю, було подзвонити мамі. Я боявся, як вона відреагує, але, слава Богу, вона відреагувала добре. Діти теж переживали, звичайно, але мене ніхто не відмовляв", — розповів колишній учасник "Дизель Шоу".

Артист приєднався до війська без відповідного досвіду та йому було непросто. Захисник додав, що йому вдалося швидко пристосуватися до нових умов, адже у нього є сильна мотивація.

Учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця на передовій. Фото: instagram.com/o_ivanytsia/

"Ні військового, ні бойового не було. А призвичаївся досить швидко. Коли ти розумієш, що і для чого робиш, то усвідомлюєш, що треба змінити щось у своїх звичках, у побутових речах. Я памʼятаю, у перші місяці ми перебували у величезному торговому центрі, навіть милися всі в умивальниках", — додав військовий.

Нині Іваниця служить у зенітно-кулеметному підрозділі, який розташований у Київській області.

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