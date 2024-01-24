Модель українського походження перемогла на конкурсі "Міс Японії-2024"

Конкурс "Міс Японія-2024". Фото: Miss Japan Association

На конкурсі краси в Японії перемогла дівчина, яка має українськє коріння. Кароліна Шіїно одягла корону і це стало причиною для скандалу у соціальних мережах.

Про це пише BBC.

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26-річна Кароліна Шіїно виграла на конкурсі краси в Японії. Вона має європейську зовнішність і це стало причиною для скандалу.

"Ця особа, яку обрали "Міс Японія", навіть не змішаної раси, а на 100% чиста українка. Зрозумійте, вона гарна, але це "Міс Японія". Де японськість?", — пишуть в соціальних мережах.

"Міс Японія-2024". Фото: Miss Japan Association

На противагу таким коментарям були і більш позитивні. Чимало людей вирішили, що достатньо того, що вона є громадянкою Японії.

"Після сьогоднішнього результату я переконана в одному... Японська краса існує не у зовнішності і не в крові, але вона живе у нашому серці", — прокоментувала перемогу Шіїно організаторка конкурсу Ай Вада.

Кароліна Шіїно народилася в Україні, проте у 5 років переїхала до Японії. Її мама вийшла заміж за японця після розлучення з батьком дівчинки.

У 2022 році Кароліна отримала громадянство і стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси.

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