Модель українського походження перемогла на конкурсі "Міс Японії-2024"
На конкурсі краси в Японії перемогла дівчина, яка має українськє коріння. Кароліна Шіїно одягла корону і це стало причиною для скандалу у соціальних мережах.
Про це пише BBC.
Кароліна Шіїно стала "Міс Японія-2024"
26-річна Кароліна Шіїно виграла на конкурсі краси в Японії. Вона має європейську зовнішність і це стало причиною для скандалу.
"Ця особа, яку обрали "Міс Японія", навіть не змішаної раси, а на 100% чиста українка. Зрозумійте, вона гарна, але це "Міс Японія". Де японськість?", — пишуть в соціальних мережах.
На противагу таким коментарям були і більш позитивні. Чимало людей вирішили, що достатньо того, що вона є громадянкою Японії.
"Після сьогоднішнього результату я переконана в одному... Японська краса існує не у зовнішності і не в крові, але вона живе у нашому серці", — прокоментувала перемогу Шіїно організаторка конкурсу Ай Вада.
Кароліна Шіїно народилася в Україні, проте у 5 років переїхала до Японії. Її мама вийшла заміж за японця після розлучення з батьком дівчинки.
У 2022 році Кароліна отримала громадянство і стала першою натуралізованою громадянкою Японії, яка виграла конкурс краси.
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