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Модель украинского происхождения победила на конкурсе "Мисс Японии-2024"

24 января 2024 18:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Модель украинского происхождения победила на конкурсе "Мисс Японии-2024"
Конкурс "Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

На конкурсе красоты в Японии победила девушка, у которой есть украинские корни. Каролина Шиино надела корону и это стало причиной для скандала в социальных сетях.

Об этом пишет BBC.

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Каролина Шиино стала "Мисс Япония-2024"

26-летняя Каролина Шиино выиграла на конкурсе красоты в Японии. У нее европейськая внешность и это стало причиной для скандала.

"Это лицо, которое избрали "Мисс Япония", даже не смешанной расы, а на 100% чистая украинка. Поймите, она хорошая, но это "Мисс Япония". Где японскость?", — пишут в социальных сетях.

"Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association
"Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association

Также были комментарии и более положительные. Многие решили, что достаточно того, что она является гражданкой Японии.

"После сегодняшнего результата я убеждена в одном... Японская красота существует не во внешности и не в крови, она живет в нашем сердце", — прокомментировала победу Шиино организатор конкурса Ай Вада.

Каролина Шиино родилась в Украине, однако в 5 лет переехала в Японию. Ее мама вышла замуж за японца после развода с отцом девочки.

В 2022 году Каролина получила гражданство. Она стала первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс красоты.

Ранее лейтенантка военно-воздушных сил стала "Мисс Америка 2024".

также Мисс Украина Вселенная показала себя в весе 72 килограмма.

украинцы
Япония
конкурс красоты
модель
красота

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