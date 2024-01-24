Модель украинского происхождения победила на конкурсе "Мисс Японии-2024"
На конкурсе красоты в Японии победила девушка, у которой есть украинские корни. Каролина Шиино надела корону и это стало причиной для скандала в социальных сетях.
Об этом пишет BBC.
Каролина Шиино стала "Мисс Япония-2024"
26-летняя Каролина Шиино выиграла на конкурсе красоты в Японии. У нее европейськая внешность и это стало причиной для скандала.
"Это лицо, которое избрали "Мисс Япония", даже не смешанной расы, а на 100% чистая украинка. Поймите, она хорошая, но это "Мисс Япония". Где японскость?", — пишут в социальных сетях.
Также были комментарии и более положительные. Многие решили, что достаточно того, что она является гражданкой Японии.
"После сегодняшнего результата я убеждена в одном... Японская красота существует не во внешности и не в крови, она живет в нашем сердце", — прокомментировала победу Шиино организатор конкурса Ай Вада.
Каролина Шиино родилась в Украине, однако в 5 лет переехала в Японию. Ее мама вышла замуж за японца после развода с отцом девочки.
В 2022 году Каролина получила гражданство. Она стала первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс красоты.
Ранее лейтенантка военно-воздушных сил стала "Мисс Америка 2024".
также Мисс Украина Вселенная показала себя в весе 72 килограмма.
Читайте Новини.LIVE!