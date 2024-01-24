Модель украинского происхождения победила на конкурсе "Мисс Японии-2024"

Конкурс "Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association

На конкурсе красоты в Японии победила девушка, у которой есть украинские корни. Каролина Шиино надела корону и это стало причиной для скандала в социальных сетях.

Об этом пишет BBC.

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26-летняя Каролина Шиино выиграла на конкурсе красоты в Японии. У нее европейськая внешность и это стало причиной для скандала.

"Это лицо, которое избрали "Мисс Япония", даже не смешанной расы, а на 100% чистая украинка. Поймите, она хорошая, но это "Мисс Япония". Где японскость?", — пишут в социальных сетях.

"Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association

Также были комментарии и более положительные. Многие решили, что достаточно того, что она является гражданкой Японии.

"После сегодняшнего результата я убеждена в одном... Японская красота существует не во внешности и не в крови, она живет в нашем сердце", — прокомментировала победу Шиино организатор конкурса Ай Вада.

Каролина Шиино родилась в Украине, однако в 5 лет переехала в Японию. Ее мама вышла замуж за японца после развода с отцом девочки.

В 2022 году Каролина получила гражданство. Она стала первой натурализованной гражданкой Японии, выигравшей конкурс красоты.

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