Наталія Могилевська похвалилася результатами схуднення — дієта зірки

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Відома українська співачка Наталія Могилевська оголосила собі виклик до дня народження. Зірка притримується суворої дієти для того, щоб ідеально виглядати у свій день.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Щоб позбавитися зайвої ваги, співачка оголосила марафон "Богиня до дня народження" і вирішила розпочати його тижнем голодування за книгою Марви Оганян. Зірка запланувала завдяки такій системі скинути декілька кілограмів та позбавитися набряків перед відпусткою.

Виконавиця підготувала собі відвар із різноманітних трав та меду акації. Могилевська зізналася, що їй в перший же день вдалося скинути більше кілограму, а ось на наступний день в неї був "плюс" на вагах.

Співачка Наталія Могилевська про свої успіхи схуднення. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

"За перший день свого марафону я схудла на 1,5 кг, але дивно, що на другий день набрала + 100 грам. Це при тому, що крім 2,5 літрів трав, я нічого не вживала. Зі мною таке вперше. Хто може пояснити це явище?", — поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка розповіла про методи виховання доньок. Також співачка зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала.