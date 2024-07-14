Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Могилевська поділилася першими результатами голодування на травах arrow

Могилевська поділилася першими результатами голодування на травах

14 липня 2024 12:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталія Могилевська похвалилася результатами схуднення — дієта зірки
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська оголосила собі виклик до дня народження. Зірка притримується суворої дієти для того, щоб ідеально виглядати у свій день.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Наталія Могилевська голодує

Щоб позбавитися зайвої ваги, співачка оголосила марафон "Богиня до дня народження" і вирішила розпочати його тижнем голодування за книгою Марви Оганян. Зірка запланувала завдяки такій системі скинути декілька кілограмів та позбавитися набряків перед відпусткою.

Виконавиця підготувала собі відвар із різноманітних трав та меду акації. Могилевська зізналася, що їй в перший же день вдалося скинути більше кілограму, а ось на наступний день в неї був "плюс" на вагах.

Могилевська поділилася першими результатами голодування на травах - фото 1
Співачка Наталія Могилевська про свої успіхи схуднення. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

"За перший день свого марафону я схудла на 1,5 кг, але дивно, що на другий день набрала + 100 грам. Це при тому, що крім 2,5 літрів трав, я нічого не вживала. Зі мною таке вперше. Хто може пояснити це явище?", — поділилася виконавиця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка розповіла про методи виховання доньок. Також співачка зізналася, скільки зайвих кілограмів набрала.

Наталія Могилевська дієта голодування шоу-бізнес українські зірки схуднення фігура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня