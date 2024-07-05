Наталія Могилевська хоче схуднути перед днем народження

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська оголосила власний марафон "Богиня до дня народження". Однією з причин стали зайві кіло, які набрала 48-річна народна улюблениця.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах артистки.

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Артистка підбила підсумки останнього року. Наталія зазначила, що випустила багато нових пісень, зробила велике турне, сольний концерт, виставу. А також була відданою мамою та дружиною.

"Я спала по три години, забула про вихідні і відпочинок, жила на божевільній швидкості. Мій організм сказав "стоп". Я місяць лежала у забутті. Результат — плюс 5 кг. Це зовсім не входило в мої плани", — зізналась Могилевська.

За словами співачки, вона готує чимало прем’єр та подій для шанувальників. А часу залишається не так і багато.

"Мені терміново треба увійти в форму! Я вирішила оголосити власний марафон "Богиня до дня народження"... Сподіваюсь, 2 серпня, я, красотка, приймаю ваші вітання", — написала Наталія.

Цю дату артистка обрала невипадково. Саме 2 серпня вона святкуватиме день народження. Могилевській виповниться 49 років.

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