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Могилевська зізналась, що погладшала — скільки кілограмів набрала співачка

5 липня 2024 22:09
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Стас Кожушко
Редактор
Наталія Могилевська хоче схуднути перед днем народження
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Наталія Могилевська оголосила власний марафон "Богиня до дня народження". Однією з причин стали зайві кіло, які набрала 48-річна народна улюблениця.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах артистки. 

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Марафон Наталії Могилевської

Артистка підбила підсумки останнього року. Наталія зазначила, що випустила багато нових пісень, зробила велике турне, сольний концерт, виставу. А також була відданою мамою та дружиною.

"Я спала по три години, забула про вихідні і відпочинок, жила на божевільній швидкості. Мій організм сказав "стоп". Я місяць лежала у забутті. Результат плюс 5 кг. Це зовсім не входило в мої плани", — зізналась Могилевська.

За словами співачки, вона готує чимало прем’єр та подій для шанувальників. А часу залишається не так і багато. 

"Мені терміново треба увійти в форму! Я вирішила оголосити власний марафон "Богиня до дня народження"... Сподіваюсь, 2 серпня, я, красотка, приймаю ваші вітання", — написала Наталія.

Цю дату артистка обрала невипадково. Саме 2 серпня вона святкуватиме день народження. Могилевській виповниться 49 років. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво спростував чутки про батьківство. Також ми розповідали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у Євробаченні-2025.

Наталія Могилевська українські зірки схуднення співачка

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