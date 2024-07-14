Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Могилевская поделилась первыми результатами голодовки на травах arrow

Могилевская поделилась первыми результатами голодовки на травах

14 июля 2024 12:48
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Наталья Могилевская похвасталась результатами похудения - диета звезды
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Наталья Могилевская объявила себе вызов ко дню рождения. Звезда придерживается строжайшей диеты для того, чтобы идеально выглядеть в свой день.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Наталья Могилевская голодает

Чтобы избавиться от лишнего веса, певица объявила марафон "Богиня ко дню рождения" и решила начать его неделей голодовку по книге Марвы Оганян. Звезда запланировала благодаря такой системе сбросить несколько килограммов и избавиться от отеков перед отпуском.

Исполнительница подготовила себе отвар из трав и меда акации. Могилевская призналась, что ей в первый же день удалось сбросить больше килограмма, а вот на следующий день у нее был плюс на весах.

Могилевская поделилась первыми результатами голодовки на травах - фото 1
Певица Наталья Могилевская о своих успехах в похудении. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

"За первый день своего марафона я похудела на 1,5 кг, но удивительно, что на второй день набрала + 100 грамм. Это при том, что кроме 2,5 литров трав я ничего не употребляла. Со мной такое впервые. Кто может объяснить это явление?", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее мы писали, что певица рассказала о методах воспитания дочерей. Также певица призналась, сколько лишних килограмм набрала.

Наталия Могилевская диета голодовка шоу-бизнес украинские звезды похудение фигура

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля