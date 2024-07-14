Наталья Могилевская похвасталась результатами похудения - диета звезды

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская объявила себе вызов ко дню рождения. Звезда придерживается строжайшей диеты для того, чтобы идеально выглядеть в свой день.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Чтобы избавиться от лишнего веса, певица объявила марафон "Богиня ко дню рождения" и решила начать его неделей голодовку по книге Марвы Оганян. Звезда запланировала благодаря такой системе сбросить несколько килограммов и избавиться от отеков перед отпуском.

Исполнительница подготовила себе отвар из трав и меда акации. Могилевская призналась, что ей в первый же день удалось сбросить больше килограмма, а вот на следующий день у нее был плюс на весах.

Певица Наталья Могилевская о своих успехах в похудении. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

"За первый день своего марафона я похудела на 1,5 кг, но удивительно, что на второй день набрала + 100 грамм. Это при том, что кроме 2,5 литров трав я ничего не употребляла. Со мной такое впервые. Кто может объяснить это явление?", — поделилась исполнительница.

Напомним, ранее мы писали, что певица рассказала о методах воспитания дочерей. Также певица призналась, сколько лишних килограмм набрала.