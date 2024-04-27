Наталія Могилевська привітала доньку Софію з днем народження — фото

Українська співачка Наталія Могилевська з доньками. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська привітала свою прийомну доньку Софію з днем народження. Дівчинці виповнилось 4 роки.

Зірка показала, що подарувала в Instagram.

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Співачка влаштувала своїй доньці Софії справжнє рожеве свято на день народження. Дівчинці виповнилось 4 роки і вона отримала подарунки — великого ведмедя і велосипед.

"Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем ​​народження! Нам вже 4", — підписала відео співачка.

Також співачка влаштувала своїм дітям солодкий сніданок з цукерок, зефіру та печива. А ще приготувала піццу, яку діти з нетерпінням чекали.

Співачка Наталія Могилевська привітала доньку з днем народження. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська привітала доньку з днем народження. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Доньку зірка не показує, щоб обмежити її від медійності. Втім, вона трохи потрапила у відео, яке виклала зірка. Білява красуня бігає по будинку в сукні та кофтинці.

Донька Наталії Могилевської Софія. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська вдочерила двох дівчат. Також зірка розповіла про минуле своїх дітей та хто їх кривдив.