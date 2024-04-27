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Могилевська показала, як привітала свою молодшу донечку з днем народження

27 квітня 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Наталія Могилевська привітала доньку Софію з днем народження — фото
Українська співачка Наталія Могилевська з доньками. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Наталія Могилевська привітала свою прийомну доньку Софію з днем народження. Дівчинці виповнилось 4 роки.

Зірка показала, що подарувала в Instagram.

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Могилевська подарувала доньці перший в житті велосипед

Співачка влаштувала своїй доньці Софії справжнє рожеве свято на день народження. Дівчинці виповнилось 4 роки і вона отримала  подарунки — великого ведмедя і велосипед.

"Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем ​​народження! Нам вже 4", — підписала відео співачка.

Також співачка влаштувала своїм дітям солодкий сніданок з цукерок, зефіру та печива. А ще приготувала піццу, яку діти з нетерпінням чекали. 

Наталія Могилевська привітала доньку з днем народження. Фото: Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Співачка Наталія Могилевська привітала доньку з днем народження. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Співачка Наталія Могилевська  привітала доньку з днем народження. Фото: Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Співачка Наталія Могилевська привітала доньку з днем народження. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Доньку зірка не показує, щоб обмежити її від медійності. Втім, вона трохи потрапила у відео, яке виклала зірка. Білява красуня бігає по будинку в сукні та кофтинці.

Донька Наталії Могилевської Соні. Фото: Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Донька Наталії Могилевської Софія. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська вдочерила двох дівчат. Також зірка розповіла про минуле своїх дітей та хто їх кривдив.

війна
Наталія Могилевська
діти
День народження
родина
українські зірки
співачка

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