Наталія Могилевська привітала доньку Софію з днем народження — фото

Могилевська показала, як привітала свою молодшу донечку з днем народження
Українська співачка Наталія Могилевська привітала свою прийомну доньку Софію з днем народження. Дівчинці виповнилось 4 роки.
Зірка показала, що подарувала в Instagram.
Могилевська подарувала доньці перший в житті велосипед
Співачка влаштувала своїй доньці Софії справжнє рожеве свято на день народження. Дівчинці виповнилось 4 роки і вона отримала подарунки — великого ведмедя і велосипед.
"Моя молодша донечка отримала сьогодні свій перший в житті велосипед. Вітайте нас з Днем народження! Нам вже 4", — підписала відео співачка.
Також співачка влаштувала своїм дітям солодкий сніданок з цукерок, зефіру та печива. А ще приготувала піццу, яку діти з нетерпінням чекали.
Доньку зірка не показує, щоб обмежити її від медійності. Втім, вона трохи потрапила у відео, яке виклала зірка. Білява красуня бігає по будинку в сукні та кофтинці.
Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська вдочерила двох дівчат. Також зірка розповіла про минуле своїх дітей та хто їх кривдив.
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