Могилевська згадала соцслужби, які працюють з її доньками

Співачка Наталія Могилевська з доньками. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

На початку цього року співачка Наталія Могилевська розповіла, що стала матір'ю. Артистка всиновила двох сестер, які, за її словами, були дуже травмовані. В телепроєкті "Пісня мого життя" Могилевська поділилась моментами про минуле своїх доньок.

Відповідне відео з'явилось на її YouTube-каналі.

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В ефірі проєкту, ведучою якого є Катерина Осадча, 48-річна артистка заспівала чуттєву композицію "Одне велике серце" та розкрила нові подробиці з непростого минулого своїх дочок: 12-річної Мішель та трирічної Софії.

"Я не готова розповісти нічого, що було б травматично для дітей. Можу сказати сьогодні лише тільки те, що я обговорила з соцслужбою, яка працює з ними — вони потребують допомоги не тільки моєї, але й певної служби. Річ у тому, що моя старша донька стала мамою для моєї молодшої. В певний момент, вона взяла на себе усю цю відповідальність дорослої людини", — зізналась Могилевська.

За словами співачки, Мішель декілька разів рятувала життя молодшої сестрички. А коли вони голодували, то старша знаходила їжу, годувала Софію, якій було всього півтора року. Могилевська зазначила, що зараз її мета — спробувати повернути Мішель її дитинство.

"Сьогодні дуже важко їй довести, що ми з татом її захистимо, що їй не треба хвилюватися за малу, спробувати насолодитися своїм дитинством! Інколи, я її навіть качаю на руках і кажу, що ти така ж мала, як Сонька, тільки ніжки довгі виросли! Але ж така саме маленька! І вона страшенно плаче", — зізналась Могилевська.

Наталія Могилевська в студії телепроєкту "Пісня мого життя". Фото: менеджмент артистки

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталія Могилевська підтримала українців новою піснею про життя під час війни. Також ми розповідали, що Могилевська зупинила свій концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу.