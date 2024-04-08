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Могилевська розповіла, чиєї допомоги потребують її доньки

8 квітня 2024 06:28
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Стас Кожушко
Редактор
Могилевська згадала соцслужби, які працюють з її доньками
Співачка Наталія Могилевська з доньками. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На початку цього року співачка Наталія Могилевська розповіла, що стала матір'ю. Артистка всиновила двох сестер, які, за її словами, були дуже травмовані. В телепроєкті "Пісня мого життя" Могилевська поділилась моментами про минуле своїх доньок. 

Відповідне відео з'явилось на її YouTube-каналі

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Наталія Могилевська про доньок

В ефірі проєкту, ведучою якого є Катерина Осадча, 48-річна артистка заспівала чуттєву композицію "Одне велике серце" та розкрила нові подробиці з непростого минулого своїх дочок: 12-річної Мішель та трирічної Софії. 

"Я не готова розповісти нічого, що було б травматично для дітей. Можу сказати сьогодні лише тільки те, що я обговорила з соцслужбою, яка працює з ними — вони потребують допомоги не тільки моєї, але й певної служби. Річ у тому, що моя старша донька стала мамою для моєї молодшої. В певний момент, вона взяла на себе усю цю відповідальність дорослої людини", — зізналась Могилевська. 

За словами співачки, Мішель декілька разів рятувала життя молодшої сестрички. А коли вони голодували, то старша знаходила їжу, годувала Софію, якій було всього півтора року. Могилевська зазначила, що зараз її мета — спробувати повернути Мішель її дитинство. 

"Сьогодні дуже важко їй довести, що ми з татом її захистимо, що їй не треба хвилюватися за малу, спробувати насолодитися своїм дитинством! Інколи, я її навіть качаю на руках і кажу, що ти така ж мала, як Сонька, тільки ніжки довгі виросли! Але ж така саме маленька! І вона страшенно плаче", — зізналась Могилевська. 

Могилевська розповіла, чиєї допомоги потребують її доньки - фото 1
Наталія Могилевська в студії телепроєкту "Пісня мого життя". Фото: менеджмент артистки

Нагадаємо, раніше ми писали, що Наталія Могилевська підтримала українців новою піснею про життя під час війни. Також ми розповідали, що Могилевська зупинила свій концерт у Кривому Розі після ракетного обстрілу.

Наталія Могилевська
діти
телебачення
українські зірки

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