Наталья Могилевская поздравила дочь Софию с днем рождения.

Украинская певица Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская поздравила приемную дочь Софию с днем ​​рождения. Девочке исполнилось четыре года.

Звезда показала, что подарила в Instagram.

Читайте также:

Могилевская подарила дочери первый в жизни велосипед

Певица устроила своей дочке Софии настоящий розовый праздник на день рождения. Девочке исполнилось 4 года, и она получила подарки — большого медведя и велосипед.

"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения! Нам уже 4", — подписала видео певица.

Также певица устроила своим детям сладкий завтрак из конфет, зефира и печенья. А еще приготовила пиццу, которую дети с нетерпением ждали.

Певица Наталья Могилевская поздравила дочь с днем ​​рождения. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская поздравила дочь с днем ​​рождения. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Дочку звезда не показывает, чтоб ограничить ее от медийности. Впрочем, она чуть-чуть попала в видео, которое выложила звезда. Белокурая красавица бегает по дому в платье и кофточке.

Дочь Натальи Могилевской София. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Напомним, певица Наталья Могилевская удочерила двух девочек. Также звезда рассказала о прошлом своих детей и кто их обижал.