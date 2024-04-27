Наталья Могилевская поздравила дочь Софию с днем рождения.

Могилевская показала, как поздравила свою младшую дочь с днем рождения
Украинская певица Наталья Могилевская поздравила приемную дочь Софию с днем рождения. Девочке исполнилось четыре года.
Звезда показала, что подарила в Instagram.
Могилевская подарила дочери первый в жизни велосипед
Певица устроила своей дочке Софии настоящий розовый праздник на день рождения. Девочке исполнилось 4 года, и она получила подарки — большого медведя и велосипед.
"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения! Нам уже 4", — подписала видео певица.
Также певица устроила своим детям сладкий завтрак из конфет, зефира и печенья. А еще приготовила пиццу, которую дети с нетерпением ждали.
Дочку звезда не показывает, чтоб ограничить ее от медийности. Впрочем, она чуть-чуть попала в видео, которое выложила звезда. Белокурая красавица бегает по дому в платье и кофточке.
Напомним, певица Наталья Могилевская удочерила двух девочек. Также звезда рассказала о прошлом своих детей и кто их обижал.
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