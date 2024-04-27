Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Могилевская показала, как поздравила свою младшую дочь с днем рождения arrow

Могилевская показала, как поздравила свою младшую дочь с днем рождения

27 апреля 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Наталья Могилевская поздравила дочь Софию с днем рождения.
Украинская певица Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Наталья Могилевская поздравила приемную дочь Софию с днем ​​рождения. Девочке исполнилось четыре года.

Звезда показала, что подарила в Instagram.

Читайте также:

Могилевская подарила дочери первый в жизни велосипед

Певица устроила своей дочке Софии настоящий розовый праздник на день рождения. Девочке исполнилось 4 года, и она получила подарки — большого медведя и велосипед.

"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения! Нам уже 4", — подписала видео певица.

Также певица устроила своим детям сладкий завтрак из конфет, зефира и печенья. А еще приготовила пиццу, которую дети с нетерпением ждали.

Наталья Могилевская поздравила дочь с днем ​​рождения. Фото: Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Певица Наталья Могилевская поздравила дочь с днем ​​рождения. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Певица Наталья Могилевская Поздравила дочь с днем ​​рождения. Фото: Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Певица Наталья Могилевская поздравила дочь с днем ​​рождения. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Дочку звезда не показывает, чтоб ограничить ее от медийности. Впрочем, она чуть-чуть попала в видео, которое выложила звезда. Белокурая красавица бегает по дому в платье и кофточке.

Дочь Натальи Могилевской Сони. Фото: Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya
Дочь Натальи Могилевской София. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Напомним, певица Наталья Могилевская удочерила двух девочек. Также звезда рассказала о прошлом своих детей и кто их обижал.

война
Наталия Могилевская
дети
День рождения
семья
украинские звезды
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри